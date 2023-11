Granchio blu, il ministro Lollobrigida: «Può essere un'occasione»

«Abbiamo lavorato molto per arginare l'emergenza generata dal granchio blu e per essere vicini ai nostri pescatori, veneti ed emiliani: abbiamo stanziato 13 milioni, trovandoli nel nostro bilancio, senza dover aspettare la legge di stabilità. I primi interventi saranno già arrivati ad altri arriveranno nei prossimi giorni per aiutare le aziende della miticoltura, a cui non vogliamo rinunciare».

Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, parlando a Verona. «Però - ha sottolineato il ministro - con coraggio abbiamo detto che il granchio blu può essere anche un'occasione, è una pietanza che in soli due mesi si è affermata nella ristorazione, che ha un valore economico di export straordinariamente importante e quindi anche molte aziende italiane stanno affrontando la produzione e l'esportazione del granchio blu e stanno creando posti di lavoro».

Lollobrigida ha ricordato che «in questi giorni una grande multinazionale a Porto Viro sta iniziando un'attività di questa natura; una start up importante realizzata da quattro ragazze volenterose è riuscita a diventare il nostro primo player nell'export internazionale. Grandi aziende italiane affermate nel mercato ella pasta fresca stanno lavorando ad utilizzare questo prodotto».

«Basta guardare quello che succede in Tunisia: il 20% dell'export di pesce è generato dal granchio blu», ha osservato il ministro, «Pertanto bisogna utilizzare anche questo prodotto non considerandolo un danno pericolosissimo per l'ecosistema, oltre che per la miticoltura (perché è una specie particolarmente aggressiva), ma ritenendolo una potenzialità, una risorsa utile a creare economia, lavoro, ricchezza che poi può essere redistribuita».