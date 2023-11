Zaia sul suo futuro, post Regione: "Mai pensato veramente di fare il sindaco di Venezia"

"C'erano anche le quote dei bookmakers sulla mia successione" scherza Luca Zaia governatore della Regione Veneto al forum in redazione con i quotidiani di Nordest Est Multimedia, E aggiunge: "Non penso al mio futuro, lavoro senza farmi condizionare dalle scelte successive. Ho gestito il Covid a ridosso delle elezioni, senza pensare alla mia poltrona. Video Bianchi

