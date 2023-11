Show dei delfini al largo di Punta Sabbioni per tre pescatori

Una famiglia di delfini dà spettacolo davanti a tre pescatori amatoriali con tre quarti d'ora di acrobatico show acquatico a tre miglia nautiche al largo di Punta Sabbioni, estremità nord della laguna veneziana nel territorio di Cavallino-Treporti. I tre amici di Este erano salpati in barca qualche ora prima, nella mattinata di martedì 7 novembre, da un ormeggio di Portegrandi, raggiungendo il largo di Punta Sabbioni e, nonostante durante altre uscite del passato avessero già avvistato i delfini in lontananza, non si aspettavano certo di assistere ad uno spettacolo così ravvicinato. “Stavamo rientrando nel primo pomeriggio attorno alle 15 dopo una mattinata trascorsa a goderci il sole e una delle ultime belle giornate in mare prima della stagione fredda” racconta il proprietario dell'imbarcazione Roberto Folli “quando all'improvviso con un balzo fuori dall'acqua ci è apparso il primo delfino come a salutarci. Era curioso, ci seguiva e ci osservava per capire le nostre intenzioni. Poco dopo assieme a lui si è accostato un secondo delfino. Entrambi si inseguivano fra i flutti con balzi e piroette fuori dall'acqua come volessero segnalare la loro posizione. Nel giro di qualche minuto sono stati raggiunti da un altro gruppo più numeroso di delfini tanto che in totale siamo riusciti a contare alla fine ben sette delfini al seguito della nostra rotta. Uno era riconoscibile per una incrostazione di molluschi bianca su una pinna. Il primo sopraggiunto era il più vispo e curioso e nuotava uscendo dall'acqua eccitato rovesciando il ventre e mostrandoci i denti in una sorta di sorriso. Un'emozione indescrivibile che con 45 minuti di stupore ci ha ampiamente ripagato della magra pesca della giornata”. I pescatori hanno postato sul profilo Meta “Pescatori veneziani” la performance acrobatica dei delfini ottenendo quasi 1000 like dagli internauti del social. (Testo Francesco Macaluso, video Roberto Folli)

01:37