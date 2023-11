A Venezia i taxi più cari di tutta Italia. Ecco tutte le tariffe

I taxi più cari d’Italia? Non sono a Milano. Ma a Venezia. A stilare una classifica riportata da Il Sole 24 Ore analizzando le strutture tariffarie, è stata l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), dalla quale emerge che sulla lunga tratta standard – ossia un tragitto di 10 km e dieci minuti di sosta – sul podio delle città più costose, c’è Venezia, con una media di 30,2 euro.

Altra partita quella dei taxi acquei, peculiarità tutta lagunare, il cui costo per tratta Aeroporto-centro storico, oscilla tra i 120 e i 140 euro, un prezzo fuori sacco.

«Tariffe adeguate al servizio»

Le licenze del trasporto taxi di terraferma sono 108 in tutto il comune di Venezia e sono per lo più, tranne sette-otto, appannaggio di Cooperativa Radio Taxi. Spostarsi tra l’Aeroporto e la stazione marittima di Venezia, viene 45 euro tratta, Marco Polo-piazzale Roma 40 euro, se ci si ferma a Mestre centro 35. E viceversa. Spostarsi da piazzale Roma a Mestre centro costa 23 euro, dall’ospedale dell’Angelo a piazzale Roma 25.

Tariffa più bassa, invece, per le tratte tra Favaro, Marghera, Mestre e il nosocomio, sulla scorta del fatto che l’ospedale è in qualche modo decentrato e dunque il prezzo oscilla tra gli 11 e i 16 euro.

Gabriele Stevanato, presidente della Cooperativa Radiotaxi Veneto, premette: «Il conto del tariffario su lunga tratta 10 chilometri e 10 minuti di sosta non è di 30,2 euro, ma di 27,20, i conti non tornano». Poi entra nel merito: «A Venezia, va tutto commisurato alle tariffe dei diversi mezzi di trasporto. Al di là del fatto che esiste il supplemento per l’aeroporto, le tariffe “tutto compreso” sono comunque concorrenziali rispetto a quelle degli autobus di linea: sia da Mestre che da piazzale Roma la tratta a un turista costa 10 euro a persona per raggiungere lo scalo aeroportuale one-way. Stesso prezzo sia per Actv che Atvo». Prosegue: «Cosa significa? Quattro persone che prendono il taxi spendono da Venezia lo stesso prezzo dell’autobus con un servizio migliore e senza essere schiacciate come sardine. Addirittura se lo prendono da Mestre in 4 persone risparmiano, perchè pagano 35 euro prezzo fisso invece che 40, indipendentemente dal numero. E se sono in 8 la metà».

Chiarisce: «Va poi detto che la tariffa da piazzale Roma per l’ospedale è del 15% inferiore a quella del tassametro proprio su richiesta degli Enti». Infine: «A Mestre e Venezia dal decreto Monti c’è la possibilità di fare la tessera fedeltà che dà possibilità di risparmiare il 10 per cento su tutte le corse, che ha un costo identico a quello della Carta Venezia ed è valida due anni».

«Verificherò il costo»

«Il costo dei taxi a Venezia e Mestre», spiega l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, «è legato al turismo da e per Porto e Aeroporto, la valutazione tariffaria più alta della media deriva dalla specificità turistica. Mi impegno a fare comunque una verifica».

Per quel che riguarda invece la possibilità di aumento delle licenze dei taxi (solo di terra) deciso dal governo, dipenderà dalle richieste. «Serve l’istanza, se ce lo chiedono ci ragioneremo e andremo in consiglio comunale, per ora abbiamo solo 4-5 richieste, ma sono stagionali». Replica Stevanato: «Licenze in più? C’è un concorso con 12 licenze ferme da due anni e da giugno chiediamo di spostare alcuni tassisti del Lido che lavorano meno sulla terraferma».