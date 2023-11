Trivelle in Alto Adriatico: è scontro tra i tecnici veneti e quelli del Governo

«In conclusione, si ritiene che le carenze conoscitive evidenziate non consentano, alla data, di escludere effetti significativi sull’ambiente marino e costiero del Polesine e del Delta del Po. Pertanto, le estrazioni di gas nelle concessioni minerarie “A.C14.AS” e “A.C15.AX” non devono essere autorizzate fintantoché non vengano messi a disposizione del tavolo tecnico-scientifico regionale tutti gli elementi specifici con cui poter valutare l’impatto delle estrazioni».

Si affida a queste righe il presidente Luca Zaia. All’ultimo stralcio delle conclusioni delle 12 pagine di relazione firmata dal gruppo di lavoro nominato dalla Giunta regionale: tre docenti dell’Università di Padova, due di Ca’ Foscari, due dello Iuav e uno scienziato del Cnr.

Si sono espressi sulla possibilità di riprendere le trivellazioni nell’Alto Adriatico, al largo delle coste polesane, per estrarre metano: un contributo alla produzione nazionale di gas, per un valore complessivo di circa 10 miliardi di metri cubi in 15 anni.

Il piano è già inserito nella bozza del dl Energia, ma la sua attuazione è subordinata al rilascio di un parere positivo da parte di un’apposita commissione. Nella relazione dei tecnici veneti, si parla di «una procedura di valutazione di impatto ambientale presso il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sulla quale le Regioni esprimono il proprio parere di competenza».

Il presidente Zaia aveva chiesto che la commissione potesse essere formata sia da tecnici nominati dal ministero che da tecnici nominati dalla Regione.

Così non è stato, tutti gli scienziati sono di designazione romana. E si sono espressi, accordando il loro via libera alle trivellazioni nell’Alto Adriatico.

Un parere opposto a quello fornito dagli esperti della commissione veneta, e contro il quale Zaia sarebbe pronto a battagliare, non avendo mai fatto mistero della sua posizione contro le estrazioni di metano.

La relazione romana, in ogni caso, non è ancora stata valutata formalmente dal ministro dell’Ambiente, il forzista Gilberto Pichetto Fratin. Evidentemente, non considera l’incertezza delle conseguenze dell’estrazione di gas metano, su cui invece puntano i tecnici veneziani: una posizione, quest’ultima, già presentata nel tavolo tecnico tra Regione Veneto, Emilia-Romagna, ministero dell’Ambiente, ministero della Protezione civile e Politiche del mare e Ispra.

Nella relazione degli esperti di nomina regionale vengono menzionati «gli impatti dell’attività estrattiva sull’ambiente marino e costiero, in un’area di particolare pregio, oggetto di specifiche misure di protezione finalizzate al miglioramento dello stato di conservazione delle specie presenti di delfini e tartarughe marine».

Poi, si parla della subsidenza: «Non è ancora noto se l’entità del fenomeno indotto dalla produzione dei giacimenti sull’area del Delta del Po possa essere tale da modificare in modo permanente l’assetto del territorio, comportando, di conseguenza, l’incremento di rischio idraulico, di erosione della costa e delle morfologie lagunari e portando all’intrusione salina» scrivono gli scienziati, sostenendo poi che «l’interesse minerario, legato ai potenziali quantitativi di gas metano estraibile dai giacimenti interessati, non è compatibile con gli interessi pubblici espressi dal più ampio contesto ambientale e socio-economico dell’area del Polesine e del Delta del Po».

E poi, soprattutto: «Risulta inaccettabile, sia sotto il profilo ambientale che socio-economico, il minimo incremento del rischio di subsidenza legato all’estrazione del gas metano in Alto Adriatico».

Troppi i rischi, in assenza di rassicurazioni, sostengono gli scienziati delle Università venete. Per loro, il progetto di trivellazioni al largo delle coste del Polesine va bloccato. Ma dal ministero si sostiene l’opposto.