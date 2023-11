Strage del bus di Mestre: «L’autista non aveva mai sofferto di problemi al cuore»

In attesa degli esiti della nuova perizia disposta dalla Procura sul cuore di Alberto Rizzotto, l'autista dell'autobus precipitato a Mestre il 3 ottobre scorso uccidendo 21 passeggeri e ferendone 15, il legale che difende la famiglia Rizzotto rileva che, prima della tragedia, «nessun accesso ospedaliero era stato necessario per Rizzotto a causa di ipotetici problemi cardiovascolari».

«Alberto - spiega l'avvocato Francesco Stilo - è stato in ospedale nel giugno scorso per motivi che restano riservati ma che nulla hanno a che fare con problemi al cuore e, negli anni precedenti, gli ingressi ospedalieri erano avvenuti per motivi di routine, o per controlli legati alla professione».

«Tutta la documentazione sanitaria - sottolinea Stilo - è a disposizione della Procura e fa a parte del materiale dell'autopsia che entrerà anche nel nuovo esame al cuore».

«L'unica certezza in attesa degli esami autoptici - ribadisce - è che Alberto è morto per la frattura del cranio che si verificata con lo schianto dell'autobus al suolo».