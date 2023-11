Nuovo accertamento cardiaco sull’autista del bus precipitato a Mestre

Prosegue tra una consulenza e l’altra l’indagine della Procura sul disastro stradale del 3 ottobre, che ha portato alla morte di 21 persone e al ferimento di altre 15, alcune ancora gravi.

Ma ancora non arriva l’assegnazione della consulenza chiamata a chiarire se l’autobus de La Linea volato giù dal Cavalcavia superiore di Mestre abbia avuto o meno un’avaria, che abbia dato il via alla tragedia.

Un’istanza per sollecitare una consulenza in tal senso, l’ha depositata nei giorni scorsi l’avvocato Francesco Stilo, legale della famiglia dell’autista Alberto Rizzotto, convinto che lì si debba cercare, piuttosto che nel cuore dell’uomo.

Lo stesso ha fatto anche l’avvocata Paola Bosio, che con i colleghi Coli e De Biasi difende i due dirigenti del Settore Mobilità del Comune indagati dalla Procura, insieme all’amministratore delegato de La Linea.

Ieri, infatti, la pubblico ministero Laura Cameli ha assegnato alla cardiologa Cristina Basso l’incarico per un approfondimento sul funzionamento del cuore dell’autista. La difesa ha nominato Giuseppe Tarantini. Il 28 novembre si terrà l’accertamento e il 10 gennaio è fissato il termine per il deposito. Il quesito posto dalla Procura alla cardiologa è di accertare se siano state delle patologie cardiologiche a determinare la morte dell’autista.

Sul fronte delle indagini tecniche per dare un “perché” al disastro, il 3 novembre, intanto, è stata fatta la copia forense del cellulare dell’autista e il risultato della verifica sarà depositato il 5 dicembre dal consulente Nicola Chemello, che quel giorno depositerà anche l’esito della sua indagine sulle immagini riprese dalle due telecamere interne al bus, di cui domani sarà fatta la copia forense per le parti: video che dovrebbero dare la diretta del disastro, ma che potrebbero aver subito interruzioni dal momento che il disco appare parzialmente danneggiato.

Giovedì 9 novembre, invece, si svolgerà il secondo, definitivo sopralluogo sul luogo della tragedia. Focus: il guardrail. Si sa, ormai, che seppur datato, fuori norma rispetto le normative per i nuovi ponti e in via di sostituzione, il guardrail del cavalcavia ha retto per 50 metri all’urto con l’autobus, precipitato poi nel vuoto in corrispondenza di un varco di servizio, del quale era in programma (con il cantiere da poco avviato) l’eliminazione per dare continuità alla barriera di sicurezza. Varco fatale.

A guidare le operazioni il consulente della Procura Placido Migliorini, ingegnere del ministero delle Infrastrutture. Come già in occasione del primo sopralluogo – con le riprese digitali dell’area prese dal drone, le misurazioni, i prelievi di metallo da analizzare – il traffico sarà interrotto.

Di ieri, l’ordinanza del comando della Poliza locale, che chiude il cavalcavia al transito dalle 13 alle 16 di giovedì 9.