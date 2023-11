Da Jesolo al bacino del Piave: una vita per raccontare la storia veneta, ora rischia di finire sul lastrico

L’epopea dei contadini del Novecento, dei braccianti che hanno bonificato le valli di Jesolo e Cavallino e degli zatterieri che trasportavano gli abeti dal Cadore lungo il Piave fino all’Arsenale di Venezia per costruire le navi.

L’ha battezzato “Vocabolario etimologico etnografico del dialetto di Jesolo e del bacino del Piave e del Livenza”, ma in realtà Egidio Bergamo, a 92 anni, ha mandato in libreria un’enciclopedia di storia locale: tre volumi, 2670 pagine che racchiudono 40 anni di ricerche. Prezzo di copertina: 440 euro. E qui nasce il problema. Grande come una montagna di debiti.

Lui, con la sua voce imperiosa tra il serio e il faceto, ribatte con orgoglio: «Mi sa che se la banca pretende il rientro immediato del prestito ottenuto, sarò costretto a vendere la casa per saldare i conti. Lo so che un vocabolario da 440 euro è troppo caro e sono grato al Comune di Jesolo che ne ha acquistate 70 copie, ma ce ne sono altre 230 già stampate».

Come uscirne senza rischiare di finire sul lastrico? «Non voglio mettere in tasca un solo centesimo, chiedo solo che i 103 Comuni del comprensorio del Piave – dal Friuli al Bellunese, fino al Trevigiano e Veneziano – ne comprino una copia e la mettano a disposizione degli studenti in biblioteca, per le ricerche di storia locale».

Il progetto di Egidio Bergamo era stato promosso anche dalla Regione Veneto, che aveva stanziato 30 mila euro, ma la monumentale enciclopedia non era ancora ultimata e, così, i fondi sono finiti nelle riserve di bilancio e non rientrano nella tranche di 200 mila euro per l’identità veneta da spendere nel 2023.

La lista di chi batte cassa è infinita perché sul dialetto si è aperta la bagarre cavalcata dalla Lega che lo vorrebbe insegnare nelle scuole, con un fiorire di volumi di cultori della materia ma privi della necessaria conoscenza tecnico-scientifica da usare con gli studenti.

I tre volumi di Egidio Bergamo contengono 17.500 lemmi, 5.193 ritratti di personaggi, 3.501 modi di dire, 3.075 proverbi e 406 racconti, in dialetto, tradotti in italiano.

E un’appendice di 190 pagine di foto dei contadini che vivevano nelle baracche tra le paludi di Cavazuccherina, a Caposile e Portegrandi.

E ci sono le schede dei 103 comuni bagnati dal Piave, che nasce sul monte Peralba a Sappada e dopo 231 km sfocia nell’Adriatico a Cortellazzo di Jesolo. Quella terra che per Ulderico Bernardi è tracciata dal verbo «prendere»: sulla sponda destra nel Trevigiano e Veneziano si dice “tor”; sulla riva sinistra tra Jesolo, San Donà, Oderzo e su fino al Bellunese e Pordenonese, diventa invece “cior”. Gianni Brera e Giorgio Lago hanno raccontato l’apoteosi della “rassa Piave” per il carattere indomabile dei calciatori, eredi di un luogo sacro della memoria per tutti coloro che da Caporetto a Vittorio Veneto fecero l’unità d’Italia nella guerra contro l’Austria nel 1915-18.

Da dove iniziare?

Dai personaggi. Da Sisto Vesco, all’anagrafe Sisto Pasquale Marangon, morto a 105 anni nel 2015: lavorava a cottimo 10 ore al giorno per scavare canali e bonificare il Basso Piave con l’impresa Ongaretto di Eraclea.

I piedi immersi nell’acqua tra Buca Tonda, Casa del Diavolo e la Palude delle Sette Sorelle, per non morire di malaria due volte alle settimana prendeva la pastiglia di chinino antimalarico. Ma c’è anche la storia di Silvio Zaramella, con il doppio soprannome “Panocin” alla mattina e “Suci” di sera, tenace antifascista che predicava contro Mussolini e finiva inesorabilmente in gattabuia. O quella di Afaréti Badiàe, al secolo Giuseppe Priviero, che aprì nel 1925 il cinematografo Aurora.

Le pagine più avvincenti sono dedicate a Jesolo, la Cavazuccherina che si trasforma nel dopoguerra nella più grande location delle vacanze al mare in Italia.

Forse a tirare fuori dai guai Egidio Bergamo, più che la Regione e i Comuni, ci può pensare il generoso club dei 400 albergatori, resort e camping.

E magari riscoprire l’itinerario delle cinque fraglie degli “zattieri” del Piave: si partiva da Codissago-Ponte nelle Alpi, Borgo Piave-Belluno, Falzè di Piave-Nervesa della Battaglia e Ponte di Piave. In sei giorni entravano in laguna fino all’Arsenale, alla Sacca della Misericordia e San Francesco della Vigna, che era diventata il deposito dei cadorini.

Così nei secoli è diventata potente Venezia. E nel suo mito, anche Cavallino e Jesolo hanno conquistato l’Europa, con lo sviluppo turistico ed economico dei giorni nostri .