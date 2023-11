Manifestazione per la pace a Gaza, oltre mille persone in piazza a Mestre

Oltre un migliaio di partecipanti della comunità bengalese di Venezia, ma anche rappresentanti delle comunità palestinesi del Nordest questa mattina, 5 novembre, hanno preso parte alla manifestazione promossa da Prince Howlader uno dei portavoce della comunità del Bangladesh di Mestre per esprimere solidarietà al popolo palestinese sotto le bombe a Gaza nel conflitto Israelo palestinese. Presenti anche la comunità islamica di Venezia. In prima fila le bandiere palestinesi ma è spuntata anche qualche bandiera di Israele, con la stessa coperta da una x. La manifestazione era negli obiettivi aperti a tutti, anche alla comunità ebraica, per dire Tutti assieme no alla guerra. Il corteo ha marciato in direzione di piazza Ferretto (testo Chiarin, video Agenzia Pòrcile)

02:26