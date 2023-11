Il “chirurgo dei vip” Matteo Politi rischia di finire in carcere

«Se vogliono venirmi a prendere sono qui, a casa dei miei genitori come sempre. Ma io sono innocente: ho dimostrato di avere preso un valido diploma in Medicina all’Università di Pristina in Kosovo. Chi mi chiama “falso medico” sarà querelato».

Si dice vittima di un complotto politico internazionale, il 43enne Matteo Politi, condannato dai giudici rumeni a 3 anni e 10 mesi di reclusione (6 dei quali già scontati agli arresti) con l’accusa di essersi finto chirurgo estetico, diventando in pochi mesi una star anche televisiva in Romania, dov’era conosciuto come il dottor Matthew Mode e dove tutt’ora ne seguono con curiosità le vicissitudini giudiziarie. Politi sostiene di essersi laureato in Kosovo, che la clinica dove era stato assunto aveva confermato la validità dei documenti e che il suo mondo perfetto era andato in frantumi solo quando lui aveva denunciato la proprietà della clinica, per i conti in rosso della struttura.

Nei giorni scorsi, però, la Corte di Cassazione ha respinto ogni ipotesi di “complotto” dichiarandola non dimostrata e ha confermato la condanna di Politi a 3 anni e 4 mesi (oltre ai 6 già scontati) per falso e truffa decisa dai giudici rumeni, che lo accusano - di fatto - di essersi creato una falsa identità come medico estetico ed aver operato nella clinica plastica privata più celebre di Bucarest. Una star del jet set rumeno, il “dottor Mattew Mode”. Un truffatore, per i giudici, ne avevano chiesto all’Italia l’estradizione, negata dalla Corte d’Appello di Venezia, che aveva però confermato la pena da scontare in Italia.

Contro questa decisione, Politi aveva presentato ricorso tramite l’avvocato Francesco Gianzi: richiesta ora respinta dalla Cassazione. Così la possibilità che torni in carcere si fa concreta, anche se i suoi legali chiederanno una sospensione della pena e al contempo la revisione del processo in Romania, forti del fatto che a giugno la Procura di Bucarest ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di falso in un processo parallelo, ritenendo valida la laurea kosovara presentata da Politi.

Per la Cassazione, però, la condanna è ora definitiva: nel ricorso - scrivono - «si sostiene che l'intero procedimento intentato al Politi altro non sarebbe che frutto di un complotto ordito ai suoi danni al fine precipuo di screditarlo in via preventiva, avendo egli presentato denuncia nei confronti della citata Adina Alberts, persona asseritamente in grado di fare affidamento su un clima di generalizzata protezione in Romania a causa del ruolo pubblico e politico ricoperto dal coniuge Viorel Catarama. In che modo, tuttavia, tale situazione possa trasformare la pacifica natura comune dei reati (falso e truffa) oggetto di condanna, connotandoli in senso politico, è questione che la difesa del ricorrente non riesce in alcun modo ad argomentare».

Quindi, per i giudici Supremi, nessuna prova di complotto. La Corte nega anche la possibilità - richiesta dalla difesa - di poter rideterminare, al ribasso, la pena: tra stati europei, come sono l’Italia e la Romania - scrivono i giudici - «in due occasioni la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che, dal momento che la decisione quadro si basa sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici, dovrebbe essere rispettata la decisione dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, così da non sottoporla in linea di massima ad alcuna revisione o adattamento». Infine, negata anche la possibilità di trasformare la pena decisa in misure alternative al carcere: «L'applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una sanzione detentiva esula dalle attribuzioni del giudice nazionale».