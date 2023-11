Mala del Tronchetto, interdittiva antimafia a Trabujo. Il Prefetto gli toglie fino all’ultima barca

A Loris Trabujo, condannato a 12 anni per associazione a delinquere, non resta che il grosso gatto che divideva con la ex compagna Sara Battagliarin. Infatti il prefetto Michele Di Bari gli ha consegnato il provvedimento interdittivo antimafia relativo alla società “Trabujo Loris Impresa Individuale” che tra licenza per il trasporto acqueo di persone e le tre imbarcazioni di proprietà ha un valore stimato di oltre due milioni di euro. Ora Trabujo è in attesa del processo d’Appello per la condanna rimediata a novembre dello scorso anno. Sentenza contro la quale ha ricorso anche la Procura di Venezia che vuole venga applicata anche l’aggravante “di stampo mafioso” , all’associazione a delinquere.

Il provvedimento del Prefetto segue il sequestro e poi la confisca di tutti i beni in seguito alle indagini dei Ros sulla “nuova Mala del Brenta” al Tronchetto.

Scrive il Prefetto: «Dalle informazioni acquisite in sede di Gruppo Ispettivo Antimafia emerge che Loris Trabujo, fino all’emissione della misura di custodia cautelare in carcere, ha intrattenuto rapporti stabili e continuativi con esponenti che risultano essere stati, con sentenze passate in giudicato, esponenti di primo piano della criminalità organizzata, già condannati in processi di mafia (in primis, Gilberto Boatto, esponente del gruppo criminale mafioso denominato Mala del Brenta)».

Il processo in aula bunker alla Mala del Tronchetto

Ma soprattutto il Prefetto per dare forza al suo provvedimento spiega l’organizzazione del nuovo gruppo criminale che operava al Tronchetto e smantellato dall’indagine. «...Promotori e organizzatori del gruppo, Boatto quale capo indiscusso, Trabujo quale responsabile con riferimento all’operazione di penetrazione economica nel tessuto della società veneziana oltreché della realizzazione di condotte di rapine e di estorsione come di gestione del denaro in tal modo percepito... A Trabujo, oltre al compito di coadiuvare il vecchio boss - Boatto - proteggendolo e affiancandolo, alla fine acquisendo un ruolo quasi paritario, è di sua competenza realizzare le azioni delittuose più violente ed efferate (...), ma anche quello di custodire le molte armi di cui l’associazione è certamente dotata; di gestire e conservare i soldi (...) che l’associazione percepisce mediante le sue attività illecite, principalmente di estorsione, rapina e traffico di stupefacenti. E di costoro è quello cui maggiormente piace esibire un elevato tenore di vita (...)».

Nel provvedimento viene spiegato che non si esclude la grande pericolosità di un’organizzazione strutturata, «capace di commettere rapine, di acquistare e vendere stupefacenti in quantità rilevanti, di commettere reiterati atti estorsivi, atteso anche che essa, come dimostrano le indagini può disporre di un'ingente, quantità di armi ed è in grado di procurarsi, con una certa facilità, potenti ordigni esplosivi.

Per il Prefetto tutti questi elementi sono “oggettivi” per poter applicare il provvedimento interdittivo all’azienda di Trabujo che ora con questa società non potrà più operare.