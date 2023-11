Mose, i benefici 10 volte più alti rispetto ai costi

Le alzate del Mose - che continueranno a ripetersi nei prossimi giorni, con livelli di alta marea che si annunciano importanti anche domani – dal 18 ottobre a oggi sono già costate oltre 2 milioni di euro. Ma, al di là di questa contabilità ingegneristica, quanto ha risparmiato nel frattempo Venezia per mancati danni da acqua alta per il suo sistema economico? Da quello commerciale, a quello turistico, al sistema trasportistico e a tutti gli altri anelli della catena produttiva della città storica. Una stima possibile per un periodo limitato non può essere precisa, ma la cifra è comunque di certo largamente superiore ai costi di messa in funzione del sistema, con benefici evidenti per la vita della città.

Il Corila - il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - ha di recente stimato in una forbice compresa tra i 211 e i 464 milioni di euro annui i danni economici vivi provocati dall’acqua alta al sistema economico veneziano - al netto dell’usura progressiva della sua struttura fisica - senza il Mose in funzione. Una cifra, secondo il Consorzio, destinata a triplicarsi nei prossimi trent’anni senza l’uso del sistema di dighe mobili alle bocche di porto.

Renato Brunetta

Considerato che le acque alte molto elevate o eccezionali sono comunque concentrate solo in alcuni mesi dell’anno, non è dunque azzardato ritenere che solo in questi giorni Venezia grazie al Mose abbia risparmiato circa dieci volte la spesa della messa in funzione delle dighe, ovvero 20 milioni. Ma, al di là dei costi complessivi del Mose, ancora nella fase sperimentale, ormai vicini ai 7 miliardi di euro, con una vita assicurata, sempre secondo il Corila, per almeno cinquant’anni in base alle stime più recenti sull’innalzamento dei mari, in attesa di stabilire cosa fare dopo per continuare proteggere la città e la sua laguna - il problema di una precisa analisi dei costi e benefici del sistema per Venezia si pone, anche considerando la richiesta di fondi statali annui che saranno necessari per garantire la manutenzione e l’efficienza del sistema.

Ne è convinto anche un economista come il professor Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, costituita negli ultimi anni proprio per occuparsi degli scenari futuri che la riguardano anche alla luce dei sempre più evidenti cambiamenti climatici.

«È un compito che spetterà al nuovo presidente dell’Autorità per la Laguna - commenta Brunetta - che sta per essere nominato e che dovrà stimare appunto non solo i costi del mantenimento e della funzionalità del Mose - anche rispetto ad esempio alle chiusure parziali del sistema - ma anche i benefici che riguardano le sue ricadute sulla vita della città, che superano ampiamente i primi. I benefici non solo quelli puntuali che riguardano i mancati danni economici per tutto il sistema produttivo veneziano finalmente protetto dalle grandi acque alte. Ma anche quelli di sistema che riguardano la vita stessa della città. Pensiamo solo al valore patrimoniale e a quello immobiliare di Venezia, destinato a crollare se la città diventasse preda in permanenza di acque alte eccezionali. O alla funzionalità del Porto. Ma anche alla stessa base sociale e residenziale della città, già in difficoltà nella situazione attuale. Venezia sarebbe destinata rapidamente a spopolarsi, come è già successo ad altre città colpite da eventi catastrofici, come ripetuti terremoti».

Secondo Brunetta la protezione efficace del Mose - che dal prossimo anno dovrebbe essere alzato già a una quota più bassa di un metro e 10 centimetri sul medio mare rispetto al metro e 20 attuale - sta anche cambiando la percezione a livello internazionale di Venezia come città fragilissima e destinata a soccombere all’innalzamento dei mari.

«C’è una grande curiosità e insieme ammirazione per il Mose – spiega ancora Brunetta – e anche di recente l’ambasciatore francese in Italia mi ha trasmesso il suo entusiasmo per l’effettivo funzionamento dell’opera, che non era evidentemente dato per scontato».