Tagliamento, il mare non riceve e il fiume si alza. Allarme del Comune di San Michele per gli abitanti attorno al Cavrato. Il Taglio ha rotto l’argine

Peggiora la situazione legata alla piena del Tagliamento. Il Comune di San Michele fa sapere che c'è un problema di deflusso dell’acqua che attualmente sta interessando il canale scolmatore Cavrato, che non riesce più a “ricevere”. Intanto il canale Taglio ha rotto un argine in territorio comunale di San Michele.

Maltempo: la situazione dei fiumi e canali del Veneto orientale. Lungo il Cavrato la strada finisce in acqua

Per questo “si invita la popolazione residente nei pressi del Cavrato, in particolare nelle zone di Terzo e Quarto Bacino, via Pradis e in generale tutte le aree che dalla laguna vanno verso Cesarolo a prestare massima attenzione tenendosi pronti a salire ai piani superiori degli edifici.

Non si deve permanere in locali interrati e seminterrati. Occorre tenersi pronti a salire ai piani superiori. Allontanarsi dal canale, dal fiume e dai corsi d’acqua ed evitare qualsiasi spostamento sul territorio.