Si rompe l’argine del canale Taglio: 100 persone evacuate tra Caorle e San Michele

Evacuate più di 100 persone nel pomeriggio di venerdì 3 novembre dopo la rottura dell'argine sul canale Taglio e la tracimazione del Cavrato, due eventi collegati alla piena del Tagliamento.

Interessate dall'emergenza soprattutto le località di Cesarolo, Marinella, Terzo e Quarto Bacino, il Settimo Bacino oltre a via Pradis in comune di San Michele; Vallevecchia e Brussa a Caorle. Gran parte delle persone che si sono allontanate per motivi di sicurezza abitano in Comune di Caorle, mentre le altre sono a San Michele.

Maltempo sul Veneziano. Il passaggio dell'onda di piena sul Tagliamento visto dal drone

L'acqua non ha raggiunto le case. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. Il Consorzio di Bonifica ha lavorato per evitare che l'acqua invadesse tutto il Settimo Bacino di San Michele. È accaduto questo: la laguna all'altezza di Baseleghe non è più riuscita a ricevere le acque del Cavrato, si è quindi formata una risacca che ha messo in crisi gli argini del Taglio, del Villa e del Mazarack, provocando la rottura sul lato del Taglio.

Tutto questo però non si sarebbe verificato se non ci fosse stata la piena del Tagliamento e soprattutto se il mare Adriatico avesse potuto ricevere le acque dei fiumi e canali.

Ma il vento da sud (Ostro) lo ha impedito per buona parte della notte e del mattino. È però anche vero che il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave se il vento non fosse cambiato a Tramontana (da nord) e Bora, da nord est, permettendo al Golfo di Venezia di ricevere molto meglio quanto arrivava dai corsi d’acqua.