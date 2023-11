Jesolo, il vento causa 30 mila euro di danni alla mostra “La Fabbrica della Scienza”

È sorprendente vedere come eventi meteorologici estremi possano influenzare persino manifestazioni scientifiche come "La Fabbrica della Scienza" a Jesolo. La forza del vento, nella notte tra giovedì e venerdì in particolare, ha causato danni considerevoli, che si aggirano sui 30 mila euro dalle prime valutazioni, alle strutture esterne, rappresentando una sfida imprevista per lo staff.

La testimonianza della titolare di Monimò Srl, Monica Montellato, sottolinea l'incredulità di fronte al fatto che il vento abbia abbattuto persino un grande albero di salice pluridecennale, che precedentemente aveva resistito a vari eventi meteorologici avversi. Fortunatamente, la caduta dell'albero ha risparmiato danni più gravi, come quelli ai compressori, che si trovavano lì vicino, e che avrebbero potuto amplificare i costi.

Notevole la prontezza dello staff nel mettere in sicurezza le strutture esterne e l'impegno nel ripristinare quanto danneggiato. Nonostante le difficoltà, la mostra sembra aver mantenuto la sua integrità interna, permettendo al pubblico di continuare a godere delle interessanti e divertenti esperienze scientifiche offerte.

La descrizione delle varie attività proposte dalla kermesse scientifica evidenzia l'impegno nel rendere la scienza accessibile e coinvolgente per tutte le età. La promessa di insegnare la scienza attraverso il divertimento, insieme alla sensibilizzazione sul rispetto ambientale e il riciclo delle materie prime, dimostra un impegno educativo più ampio e significativo per le giovani generazioni.

Nonostante gli imprevisti meteorologici, sembra che "La Fabbrica della Scienza" abbia affrontato la sfida con determinazione, continuando a offrire un'esperienza unica e educativa al suo pubblico.