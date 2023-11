La Yutong replica a Report: “Mai ricevute segnalazioni di difetti ai nostri bus elettrici”

La Yutong, azienda cinese dei bus elettrici, uno dei quali precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre scorso, nell’incidente in cui persero la vita 21 persone, replica alla trasmissione Report dopo la messa in onda del servizio “Gli smemorati di Venezia”, andato in onda lunedì 29 ottobre.

A proposito del fatto, asserito da un autista intervistato in forma anonima da Report, secondo cui il manuale di istruzioni del mezzo era solo in cinese, Yutong smentisce:"Con la consegna dei propri automezzi, Yutong fornisce un set completo di manuali per i servizi di bordo nelle lingue locali, tra cui l’italiano. I manuali comprendono, tra l’altro, manuale di manutenzione, manuale di garanzia della qualità, manuale di manutenzione per la sicurezza e gestione delle batterie e manuale di emergenza”.

Problemi ai freni? “Il sistema di frenata E12 (ZK6128BEVG) – spiega l’azienda – adotta la piattaforma Yutong ReCtrl che integra sistemi di controllo software e hardware sicuri e affidabili per garantire un funzionamento sicuro dei veicoli. I dati dei test sulle prestazioni di frenata di Yutong E12 sono superiori agli standard UE e agli standard del settore. L’autobus elettrico E12 Yutong adotta il sistema frenante WABCO EBS. Il sistema EBS non interviene in modo energico in condizioni di superfici stradali scivolose evitando di provocare il bloccaggio delle ruote. Questi veicoli circolano in diverse nazioni nel mondo e Yutong non ha mai ricevuto segnalazione di difetti di fabbricazione o problematiche di sicurezza per gli E12”.

Infine sull’incidente accaduto il 16 giugno 2023 e relativo guasto ai freni: “Verifiche successive hanno escluso malfunzionamenti e Yutong non ha ricevuto quindi segnalazioni specifiche. E12 (ZK6128BEVG) è un prodotto della linea di autobus elettrici a zero emissioni di Yutong riconosciuto dagli utenti di tutto il mondo”.