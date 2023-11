Opere complementari, poi la Via del Mare: «Ecco tutti gli interventi necessari»

Viabilità complementare alla Via del Mare, Jesolo inizia subito il dialogo con la Regione. L’assessora alle Infrastrutture, Elisa De Berti, ha già dato ampie rassicurazioni all’indomani dell’aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile Sis. E lo stesso ha fatto anche l’assessore regionale al Bilancio, Francesco Calzavara. La richiesta del territorio è che la Via del Mare, dal casello di Meolo alla rotonda ex Frova, alle porte di Jesolo, sia realizzata senza che altre opere necessarie, con il risultato di creare un imbuto alle porte del lido.

I Comuni lungo il tracciato di 20 chilometri, che potranno contare sulla gratuità del pedaggio, avranno tutti una viabilità di collegamento. Musile ha ottenuto grazie all’allora vice sindaco, Ivan Saccilotto, uno svincolo nella zona industriale. L’obiettivo è far sì che le strade e stradine alternative non siano prese d’assalto dai residenti. Meolo chiede che l’ingresso sia spostato alla Fossetta, in territorio di Musile. Non c’è solo il “tappo” verso Cavallino-Treporti, ma tutta la viabilità progettata a suo tempo e da progettare lungo il litorale jesolano e nell’entroterra da tenere adesso in considerazione.

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, lo sa bene e, infatti, si è subito rivolto al presidente della Regione Zaia e a De Berti. E ha compreso anche le ragioni dei sindaci, del Trevigiano, che osteggiano l’opera, invitandoli a valutare gli aspetti migliorativi e dare risposta ai residenti che raggiungono le spiagge. «Abbiamo molte opere complementari da considerare», dice De Zotti, «e mi riferisco in particolare a quelle che saranno funzionali alla Via del Mare. La bretella verso il lido est e quindi piazza Torino è una di queste e stiamo lavorando assieme alla Regione già da tempo. Questa bretella è stata ampiamente riconosciuta dalla Regione per la sua utilità e ne abbiamo discusso in questa ultima settimana. Sarà importante soprattutto nell’ottica di togliere parte del traffico in arrivo dalla Via del Mare. Abbiamo calcolato che circa il 30% dei veicoli sarà interessato a queste nuova direttrice verso Est». «Come Comune», prosegue, «realizzeremo le due rotatorie a Jesolo Paese, vicino al “Ponte de fero” i cui lavori inizieranno in questa stagione invernale in modo da essere già conclusi per la prossima estate. Le rotatorie consentiranno di fluidificare il traffico e metterlo in sicurezza».

Il punto cruciale resta però il nodo della rotatoria Picchi e la direttrice verso Cavallino-Treporti. Il traffico in arrivo dalla Via del Mare si concentrerà in questi punti da sistemare. «Stiamo pensando all’allargamento della strada che collega la rotatoria all’Iper Tosano, ex Frova, alla rotonda Picchi ragionando con la Regione e, se necessario, anche con il governo», conclude De Zotti. «Resta da capire se sono sufficienti i fondi disponibili o se ne serviranno altri. Se le risorse ci saranno, potremo pensare di allargare via Roma Destra o scegliere altre soluzioni. Ad esempio un tracciato alternativo a via Roma, verso la laguna, o un semplice raddoppio o, ancora, senso unico alternato in caso di traffico».