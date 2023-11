Strage di Mestre, danneggiata la scatola nera del bus con i video

La Procura ha fatto richiesta alla società Yutong di poter accedere ai dati che sono conservati nel cloud che ospita in remoto tutte le “scatole nere” degli autobus elettrici prodotti, dalla casa cinese e che circolano al mondo. Dati a cui può accedere, naturalmente la Yutong in qualsiasi momento, ma lo può fare anche il titolare della società La Linea, proprietaria dei due autobus elettrici rimasti coinvolti nei due incidenti del 3 e del 14 ottobre.

In quella “scatola nera” sono raccolti tutti i dati riguardanti il funzionamento del bus, in tutte le sue parti, fin da quando viene messo in moto. Il sistema informatico che controlla tutti gli apparati meccanici ed elettrici, inoltre registra eventuali anomalie nel funzionamento. Chi è entrato fin dall’inizio sono stati i tecnici cinesi e anche il titolare de “La Linea” che il giorno dopo l’incidente costato la vita a 21 persone, spiegava che il bus dopo l’impatto procedeva ad una velocità di 6 chilometri orari. Gli investigatori sperano di trovare tutti i dati necessari per spiegare come funzionava il bus al momento dell’incidente. L’analisi di questi dati dovrebbe dire se c’è stato un guasto meccanico o elettrico alla base della perdita di controllo del bus da parte dell’autista.

Intanto venerdì 3 novembre si riuniranno tutti i consulenti tecnici dei tre indagati e dei legali delle vittime, con l’esperto informatico Nicola Chemello nominato dalla pubblico ministero Laura Cameli. la riunione servirà per fissare i criteri di condivisione dell’altra “scatola nera”: l’hard disk prelevato dai rottami dell’autobus e che contiene le immagini della tragedia, riprese dalle due telecamere interne al bus. Una memoria informatica che però potrebbe essere almeno parzialmente danneggiata. Le aspettative sono molte, ma forse saranno in parte disattese.

«In particolare», aveva spiegato il procuratore Bruno Cherchi, facendo il punto sulle indagini, «da quello che si è capito, contiene la registrazione delle immagini delle due videocamere interne del pullman e speriamo, perciò, ci mostrino cosa è accaduto subito prima dell’impatto con il guardrail e subito dopo la fuoriuscita: speriamo di vedere e capire cosa è successo in quel pullman».

«Un’idea ce l’abbiamo dai racconti dei testi: ma bisogna tenere conto dello stato di agitazione vissuto da quelle persone in quei momenti: dalla scatola nera ci aspettiamo di avere elementi tecnici, piuttosto che valutazioni personali», aveva aggiunto il capo della Procura, «di certo il bus percorreva la corsia di destra, non ha cambiato corsia, c’è stato uno sbattimento, non si sono sentite urla. Speriamo di poter vedere cosa è accaduto, dall’interno». Potrebbe però non essere proprio così, perché il disco si sarebbe danneggiato in parte durante la caduta: una prima visione avrebbe mostrato immagini parziali e non del tutto nitide.

Infine, lunedì 6, sarà affidato l’incarico per gli approfodimenti sul cuore dell’autista Rizzotto. La Procura ha nominato la cardiologia Cristina Basso.