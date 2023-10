Maltempo a Jesolo, danni in tutto il litorale: in piazza Marconi il mare arriva fino alla passeggiata

Il maltempo che la notte scorsa ha imperversato in buona parte del Veneto non ha risparmiato Jesolo. Ecco la mareggiata all'altezza di piazza Marconi: il mare è arrivato fino alla passeggiata. Ma i danni sono stati registrati in tutto il litorale e in pineta (video Vianello)

00:51