Bus elettrici, le indagini dei carabinieri anche sulla formazione degli autisti di La Linea

C’è anche il tipo di formazione rivolta agli autisti della società La Linea negli aspetti che stanno approfondendo i carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia, che nelle ultime settimane hanno sentito alcuni autisti della società, in particolare quelli che avevano usato il bus precipitato dal cavalcavia la sera del 3 ottobre, provocando 21 vittime tra le quali l’autista Alberto Rizzotto.

Il nodo formazione

l servizio trasmesso domenica sera, nel servizio mandato in onda dalla trasmissione Report, l’amministratore delegato della società, Massimo Fiorese, ha ribadito che la formazione per la guida dei nuovi autobus è stata fatta.

Tre autisti che guidano i bus elettrici interpellati ieri dalla Nuova hanno ribadito che non è stata fatta alcuna formazione specifica per l’introduzione dei bus elettrici. «Ci hanno fatto vedere come si accendono i bus, le spie principali, tutto qui, niente di specifico», ha detto uno di loro. Dichiarazioni che sono finite nei verbali dei carabinieri. A questo punto bisogna chiedersi che cosa si intende per formazione – ed è questo uno degli aspetti delle indagini – e se possa bastare un incontro di pochi minuti per abilitare un autista, anche esperto, alla guida di un mezzo con un alto livello di innovazione. Actv, per esempio, prevede una specifica formazione ogni volta che viene introdotto un nuovo mezzo.

Il sistema dei freni

Gli autisti della Linea hanno opinioni diverse sui bus Yutong: alcuni sostengono che non ci sia, nella guida, una sostanziale differenza rispetto ai bus guidati in precedenza. Altri sottolineano un diverso sistema frenante.

«Bisogna un po’ farci il piede», per usare l’espressione di uno di loro. Già nell’incidente di giugno – venuto alla luce dopo lo schianto del tre ottobre – quando un bus vuoto che stava per entrare in servizio tamponò una bisarca, l’autista si era giustificato dicendo che il freno non aveva risposto.

Una riunione con ulteriori spiegazioni sul funzionamento dei bus si è tenuta il 19 ottobre, due settimane dopo la tragedia. Va detto anche che, fino ad ora, tutti i test cui sono stati sottoposti i mezzi per il loro rientro in circolazione non hanno riscontrato anomalie nel funzionamento dei mezzi prodotti dalla Yutong.

I sindacati e la società

Il 27 ottobre il sindacato Sgb ha inviato una lettera alla società la Linea chiedendo all’amministratore di organizzare dei corsi di formazione specifici dal momento che «è appurato che guidare un bus elettrico non è come guidarne uno tradizionale in quanto è indispensabile che i conducenti di autobus debbano acquisire competenze e conoscenze specialistiche».

Fiorese, l’ad della Linea, da parte sua si dice tranquillo: «Mi sembra assurdo che si parli di problemi di formazione a un anno dell’entrata in servizio dei mezzi. Un anno fa, quando i bus sono arrivati, la formazione è stata regolarmente fatta con il nostro ingegnere. I mezzi sono stati provati il giorno prima, anche con dei giri prova».