Il G7 della Giustizia nel 2024 a Venezia

Il G7 della Giustizia si terrà nel 2024 a Venezia. Lo annuncia da Washington il ministro della Giustizia Carlo Nordio, come riporta l’agenzia Ansa. «Il G7 Giustizia il prossimo anno si svolgerà a Venezia e il mio omologo ha accettato con grande entusiasmo. Il focus fondamentale sarà la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto nell'ambito degli stupefacenti, specie quelli sintetici che stanno invadendo gli Stati uniti con gravissimi risultati per la salute dei giovani e purtroppo si espanderanno anche in Italia». Così al Tg1 il ministro della Giustizia Carlo Nordio che è a Washington dove ieri ha incontrato al dipartimento della Giustizia l'attorney general Merrick Garland invitandolo a partecipare al G7 Giustizia in programma in Italia nel 2024.