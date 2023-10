Fabio Fazio: «“Che tempo che fa” un successo oltre la Rai. Lo faccio da vent’anni, il pubblico mi segue»

Fabio Fazio, la saga di “Che tempo che fa” e la fabbrica di cioccolato. Il cinquantanovenne, notissimo conduttore televisivo ha fatto di recente un doppio grande salto. Ha lasciato dopo quarant’anni la Rai – non senza polemiche annesse – per approdare con il suo fortunato talk-show ormai ventennale sugli schermi del Nove, il canale televisivo del gruppo Warner Bros-Discovery Italia. Ma è diventato anche, da circa un anno, imprenditore dolciario, acquisendo con l’amico Davide Petrini l’antica Cioccolateria Lavoratti, storico marchio di Varazze che aveva chiuso dopo la crisi imposta dal Covid. Trasformando la memoria gustativa della sua infanzia in una nuova avventura industriale nel segno della qualità del prodotto.

Ieri (lunedì) Fazio era a Venezia, al Fondaco dei Tedeschi – uno dei primi punti commerciali dove saranno in vendita le sue scatole “editoriali” di cioccolatini – a presentare, con la giornalista gastronomica Angela Frenda, la sua nuova esperienza. Ma impossibile non discutere anche dei segreti del successo di un programma che continua imperterrito, anche dopo aver sciolto il cordone ombelicale da “mamma Rai”.

Fazio, perché questa nuova attività di imprenditore del cioccolato? Solo per non interrompere l’emozione di un ricordo d’infanzia sulla spiaggia di Varazze?

«Quando con Davide abbiamo saputo che la Lavoratti chiudeva ci siamo detti: “perché non lo prendiamo noi? Una lucida follia senza alcun tipo di esperienza, ricordando le uova di Pasqua, i Babbi Natale di cioccolato o i bomboloni Lavoratti che mangiavano da bambini sulla spiaggia di Varazze. Siamo partiti un anno fa, svuotando tutto e ricominciando da zero, – macchinari, materie prime, ricette – chiedendo prima consiglio a personaggi come Massimo Bottura e Fabio Cracco. L’idea è stata quella di fare un cioccolato mediterraneo, ripieno di frutta, fresca e essiccata direttamente da noi, senza l’uso di coloranti, puntando sulla qualità, la collaborazione con piccoli produttori e l’idea di collegare il cioccolato ai libri, con scatole verticali pensate come volumi monografici. Ma ci sono anche le Matite. Con i colori sulla scatola che indicano i gusti corrispondenti dei cioccolatini. Non ci rivolgiamo alla grande distribuzione, vogliamo creare cioccolatini, creme, praline che siano vendute solo in luoghi speciali come questo, il Fondaco dei Tedeschi».

Allargando il tema dolciario, un critico televisivo come Aldo Grasso ha detto di recente che lei e “Che tempo che fa” eravate per la Rai come la Nutella per la Ferrero: un brand di grande successo che l’azienda televisiva pubblica ha incomprensibilmente regalato ai privati.

«Un brand di successo è tale se il pubblico sa riconoscerlo, e chi lo detiene con lui. La Ferrero sa bene che il brand Nutella è tale, ed evidentemente non lo vende».

Si aspettava che, spostato sul Nove, il suo programma facesse ancora questi altissimi ascolti? Oltre il 10 per cento di share.

«Onestamente, nessuno se lo aspettava. Avendo il Nove ascolti medi intorno al 2 per cento, speravo di trainarli intorno al sei per cento. Ma siano invece intorno agli stessi ascolti che il programma aveva in Rai. A questo punto, il nostro obiettivo è peggiorare».

Come se lo spiega? Come si fa a fidelizzare in questo modo il pubblico televisivo?

«Questo programma ha vent’anni, il pubblico sceglie che cosa vedere in televisione, è abituato a seguirlo e va cercarlo con il telecomando anche se non è più in Rai. Io stesso faccio da quarant’anni la televisione, sono un personaggio che è abituato a vedere e a seguire, e questo evidentemente ha influito».

Una delle caratteristiche di “Che tempo che fa?” è avere spesso grandi ospiti: il Papa, capi di Stato, rockstar, attori di Hollywood. Ma come si fa?

«Con tanto lavoro e provandoci, senza rinunciare a priori solo perché sono celebrità. Stiamo per averne un altro di grandissimo livello, ma che non posso anticipare».

Chi le piacerebbe avere prossimamente?

«Tutti quelli che ora trovano pochissimo spazio in televisione. Ma anche personaggi come Giorgio Armani, Vasco Rossi. Attraverso persone come queste non si parla solo di loro, ma si racconta anche un pezzo di storia italiana, si scava nel profondo delle loro vite, come è stato pochi giorni fa con Ornella Vanoni e Gino Paoli».

Lei è partito come imitatore. Quando ha capito che sarebbe diventato un conduttore, e che la cosa le riusciva bene?

«Quasi subito, nell’85, a ventuno anni, quando ho iniziato a condurre trasmissioni dedicate ai giovani. E da allora non mi sono più fermato».

Modelli? Ha guardato al Maurizio Costanzo Show e in generale ai talk di Costanzo?

«Certamente. Il Costanzo Show è stato il più grande programma televisivo di questo tipo. Perché c’era solo la parola, l’essenziale, un programma modernissimo ancora oggi. Ma ho cercato di prendere un po’ da tutti i grandi conduttori e uomini di spettacolo, oltre che da Costanzo: Renzo Arbore, Enzo Tortora, Mike Bongiorno, di cui mi onoro di essere diventato addirittura amico. Del mio stile non so parlare, perché non mi riguardo mai in televisione».

“Che tempo che fa?” c’è da vent’anni. Pensa di cambiare qualcosa nel format?

«Il programma cambia continuamente. Se guarda una puntata di dieci anni fa e una di oggi sono completamente diverse. Ma devono essere cambiamenti minimi, quasi impercettibili, in modo che il pubblico non se ne accorga. È un po’ questo uno dei segreti del programma, e forse anche uno dei motivi del suo successo duraturo nel tempo».