Strage di Mestre. «Report» accusa il bus cinese. Un autista: «Difficoltà alla guida»

La tesi di un guasto meccanico - oppure di un difetto costruttivo - al centro del servizio che la trasmissione di Rai 3 «Report» ha dedicato domenica sera alla tragedia del bus di Mestre.

Ma anche molto altro, a partire dal varco nel guard rail che ha impedito all’autobus di fermare la sua corsa prima del salto nel vuoto. Un esperto ingegneristico lo definisce «Un non senso ingegneristico».

E poi il sindaco che rifiuta di rispondere («Siete una trasmissione faziosa» commenta), l’assessore ai trasporti che spiega l’investimento nel cavalcavia maledetto, gli autisti che rivelano come questo tipo di mezzo elettrico abbia nell’impianto frenante il suo punto debole, a causa del peso legato alle batterie e del funzionamento dell’idroguida.

La trasmissione unisce dunque i dubbi sul guasto tecnico all’atteggiamento del Comune, che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione del cavalcavia, almeno dal 2015. Tappando quel varco nel guard rail.

Alla fine, Sigfrido Ranucci definisce questa tragedia come «Un Bignami perfetto» di una tragedia dove gli alibi rischiano di prevalere sull’accertamento della verità.

«Report» affonda il coltello sul sindaco, inseguito per strada dalla giornalista Giulia Presutti. Brugnaro risponde: «Siete una trasmissione faziosa, non avete alcuna credibilità ai miei occhi» sibila mentre qualche collaboratore tenta di fare scudo per impedire alla giornalista di avvicinarlo.

Spiega invece Renato Boraso, l’assessore ai trasporti che lamenta come in Italia servano «tempi enormi» per passare dai progetti ai cantieri. E poi il tema della opportunità che le indagini sull’incidente - che vede indagati anche due dirigenti comunali - siano condotte dalla Polizia locale, che dipende dal sindaco. E il comandante Marco Agostini che risponde: «Siamo ufficiali di polizia giudiziaria».

Ma è il racconto di alcuni autisti di autobus elettrici - del tipo di quelli prodotti dalla cinese Yutong - ad essere al centro della ricostruzione. Secondo un autista della società La Linea «più freni e meno freni» a causa di un impianto frenante sottodimensionato rispetto al peso del mezzo.

Un secondo autista lamenta la facilità di bloccaggio delle ruote, un terzo denuncia che una formazione specifica agli addetti alla guida è stata fatta solamente quindici giorni dopo la tragedia del cavalcavia. Corsi peraltro gestiti dalla società di lavoro interinale Umana, di proprietà del sindaco.

«Ma cosa c’entra? Lavoriamo con tutte» risponde Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea. Nell’incidente del 3 ottobre sono morte 21 persone ed altre 15 sono rimaste ferite. Tre gli indagati, con l’accusa di omicidio stradale colposo plurimo. Massimo Fiorese, amministratore delegato de La linea, e i dirigenti del Comune di Venezia Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro.

Intanto lunedì 30 anche gli ultimi sei bus elettrici della società “La Linea” dovrebbero ricevere il nulla osta per rientrare in servizio. Quindi la flotta ritorna ad essere di 18.—

