Maltempo, il meteo peggiora. Strade chiuse, allarme corsi d’acqua, alzato il Mose. Protezione civile a sindaci: «Valutare chiusura scuole»

Primi effetti del maltempo e di previsioni che indicano un ulteriore peggioramento per la notte tra lunedì e martedì. Sia in montagna che in pianura si è alzato l’indice di allarme con l’innalzamento del Mose in laguna di Venezia e la chiusura della Strada statale di Alemagna tra la provincia di Treviso e quella di Belluno. Ma soprattutto l’invito della Protezione civile regionale ai sindaci a valutare misure straordinarie come la chiusura delle scuole.

La pioggia, il pericolo frane e il forte vento hanno provocato la chiusura della statale Alemagna all’altezza di Nove (Treviso) almeno fino a martedì mattina. «Sono stati sufficienti due forti piovaschi – informa l’assessore comunale Bruno Fasan – per portare il pluviometro, posizionato lungo la frana a monte, a quota 30mm e a quel punto sono scattati i semafori rossi a valle.

Quando sarà possibile, al termine dell’emergenza, i tecnici dell’Anas saliranno a controllare, e poi eventualmente daranno il via libera alla riapertura. A titolo precauzionale, Veneto Strade ha chiuso la strada Provinciale 2 della Val del Mis tra Gena Bassa e Titene, in un tratto lungo sei chilometri nel territorio di Gosaldo, particolarmente esposto, e la Provinciale 33 di Sauris nell’intero tratto bellunese.

All’altezza di Silea il canale Melma è risalito improvvisamente, facendo alzare anche qui il livello di allerta.

In montagna alcuni comuni hanno già aperto il centro operativo comunale per monitorare la situazione e coordinare possibili interventi. Borgo Valbelluna lo ha attivato alle 18, nella sede municipale di Mel; decisioni simili sono state prese anche dai sindaci di Taibon, Agordo, Longarone, Soverzene, Alpago, Voltago, Ponte delle Alpi, Auronzo e Feltre, Valle di Cadore e Lamon.

A Venezia sono state risollevate in serata le paratoie mobili del Mose, per affrontare un picco di marea di 135-140 centimetri alle ore 23.50 al largo della bocca di porto del Lido di Venezia.

Considerate le criticità a causa del maltempo che potrebbero verificarsi sul territorio Veneto e in particolare sulla viabilità anche locale, la comunicazione rivolta ai sindaci invita a valutare con la massima attenzione anche la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 31 ottobre. Lo segnala la Protezione civile del Veneto di concerto con il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin.

"Nel tardo pomeriggio di lunedì 30, analizzati gli ultimi bollettini meteo e gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, abbiamo fatto il punto con le strutture della Protezione civile regionale e l'assessore Gianpaolo Bottacin, che sta seguendo direttamente l'evolversi del maltempo - dice Zaia -. Ci aspettano ore dove sono previsti dagli esperti fenomeni che tenderanno a divenire più persistenti, specie sulle zone centrosettentrionali della nostra regione. Avremo con ogni probabilità forti rovesci e locali temporali".

"Ho chiesto alle strutture della Protezione civile la massima attenzione - sottolinea Zaia -, coinvolgendo tutto il sistema istituzionale e associativo, garantendo tutto il supporto che verrà richiesto dai territori, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento statale e regionale e dai Piani comunali di protezione civile, in sinergia e collaborazione con tutti gli enti e gli organismi del sistema regionale che sono chiamati a concorrere al superamento delle situazioni di emergenza".