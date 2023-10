Dal Castagna Festival alle feste in discoteca: ecco cosa fare a Jesolo ad Halloween

Jesolo si risveglia per Halloween. In piazza Mazzini è iniziato il Castagna Festival: cinque giorni tra tradizione, musica, divertimento per famiglie e non solo. Il festival prosegue fino a mercoledì 1 novembre. Apertura tutti i giorni dalle 12 con le giostre e street food, animazione. Da domenica 29, si esibiranno i Djs a partire dalle 17. L’ingresso è gratuito.

Ritorna anche il mondo della notte. Il King’s riapre per l’occasione, martedì 31 sera, con la festa “Mamacita”, format ormai celebre, numero uno in Italia per l’hip hop. La discoteca aperta dalle 23 fino alle prime luci dell’alba. «Aspettiamo davvero tanti giovani», dice il gestore del K’ing’s, Alex Visentin, «ormai da anni la notte di Hallowen ha eguagliato se non superato la notte di Capodanno ed è molto sentita tra i giovani».

Musica anche al Muretto, che ha aperto sabato sera con Silvie Loto e martedì propone Pyramid word, concentrato di musica techno.

Si attendono al lido quasi 10 mila persone la notte del 31. Il week end di sole ha invogliato anche molti pendolari e gruppi di turisti a trascorrere qualche giorno al lido.

«Tedua al palazzo del Turismo è stato un successo», dice Pierfrancesco Contarini, presidente dell’associazione jesolana albergatori, «c’è stato molto movimento anche di influencer conosciuti, in particolare quattro tedeschi che sono venuti a comunicare nei social la loro esperienza nella località turistica. Per la festività di Ognissanti a Jesolo sono attesi altri turisti e gruppi in gita a Venezia. Molti alberghi sono aperti ancora fino ai primi di novembre e forse proseguiranno».

Al lido di Jesolo ci sono ancora una cinquantina di strutture ricettive che stanno lavorando a discreto ritmo, sfruttando come sempre la base per andare a Venezia, fare un po’di shopping tra il lido e l’outlet di Noventa, o godersi il sole autunnale. Sono aperti anche molti chioschi sulla spiaggia, Baita al Mare, Veliero, Tango, Nettuno e altri. E ha appena inaugurato, dopo diversi anni, una Churrascaria specializzata nella carne brasiliana vicino a piazza Marconi, “Aris” gestita dai fratelli Matteo e Klevis. Entusiasta il sindaco Christofer De Zotti: «La città è sempre vivace Aperto anche il JMuseo nel fine settimana».