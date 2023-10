Venezia, black out elettrico in centro storico. Salta anche il radio giornale della Rai

Il guasto ad un cavo interrato ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica a diverse centinaia di utenze a Cannaregio, in Lista di Spagna, a San Stae e a San Polo a Venezia nella mattinata di domenica 29 ottobre.

Le squadre Enel sono intervenute e in gran parte delle utenze è tornata l’energia. Per il resto delle zone rimaste al “buio” ci vorrà ancora alcune ore per questioni tecniche non ancora risolte.

A rimanere senza fornitura di energia elettrica anche la sede Rai di campo San Geremia. La mancanza di elettricità ha fatto saltare un’edizione del giornale radio. Quindi i tecnici e una parte dei giornalisti si sono trasferiti a Mestre dove hanno una base, usata durante il periodo della pandemia, per poter trasmettere le edizioni successive. Intanto i tecnici dell’Enel stanno aspettando l’arrivo di una bobina di cavo per poter sostituire quello che si è rotto.