Da Marghera alla luna: Veritas va in orbita

L’Agenzia Spaziale Italiana stanzierà 840 mila euro per il “Biomoon” del Green Propulsion Laboratory di Veritas, con sede a Marghera. un progetto che ha al centro i sistemi biogenerativi e di riciclo rifiuti per la Luna. Progetto che si inserisce nel programma Artemis della Nasa per la prossima realizzazione della stazione lunare permanente.

Nel concreto, è previsto lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per sperimentare – tramite biotecnologie microbiche sviluppate ed in corso di brevettazione al GpLab di Fusina – la produzione di bioidrogeno, cattura della Co2 e sua trasformazione in energia e chemicals in condizioni di gravità lunare. Il GpLab si occuperà – in particolare – della progettazione, realizzazione e sperimentazione dei diversi moduli all’interno di una nuova struttura – a forma di cupola geodetica – denominata Microlife: Space Lab Platform dove saranno collocati anche i prototipi del progetto Purple B appena concluso con l’Agenzia Spaziale Europea.

Biomoon vede come capofila Veritas e come responsabile scientifico il dottor Graziano Tassinato del GpLab; i partner sono l’Università Ca’ Foscari di Venezia per la parte di microbiologia e Cisas (Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali” Giuseppe Colombo”) dell’Università di Padova per lo sviluppo di modelli fluidodinamici ed energetici dei reattori.

Al progetto sono arrivati anche i complimenti del sindaco Luigi Brugnaro che ha commentato entusiasta: «Da Porto Marghera fino alla Luna!» per poi aggiungere: «Questo progetto potrebbe diventare un primo nucleo di sperimentazioni all’avanguardia non solo per lo spazio ma anche per la riconversione di Porto Marghera mediante trasferimento di tecnologie duali in materia di energia e chimica verde». E ancora: «Grazie a tutti i tecnici e scienziati che si sono impegnati per questo risultato, che dimostra l’impegno concreto ed operativo del Comune di Venezia sui temi della sostenibilità».

Si tratta, infatti, di una grande occasione per il laboratorio di Fusina e tutti gli enti coinvolti: in un momento in cui i riflettori sono puntati sulla sostenibilità e sull’esigenza di trovare soluzioni ecosostenibili per ridurre l’impatto ambientale, ricevere il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana è non solo l’occasione per ottenere un riconoscimento a quella che è stata considerata come un’idea virtuosa, ma anche la possibilità di dare il proprio contributo per l’ambiente e la ricerca. Grande, quindi, la soddisfazione del Comune e delle Università di Venezia e Padova che si vedono così in prima linea per una collaborazione importante con la Nasa che, una volta avviata, potrebbe dare risultati ancora più significativi.