Multato dalla polizia per aver servito alcol ai minori, non si rassegna e si rivolge alla Cassazione: multato di nuovo

Stangato un bar ristorante di Caorle che nel 2020 aveva venduto alcol a minorenni: stop all’attività per ben 3 mesi, come disposto dal Giudice di Pace di Pordenone nel novembre scorso.

All’epoca il blitz fu della Polizia locale, che con 3 agenti in borghese ha verificato la somministrazione degli alcolici per ragazzi che avevano meno di 16 anni addirittura.

Venerdì sera la Corte di Cassazione a Roma ha infatti confermato la sentenza dello scorso novembre con cui il giudice Alessio D’Andrea ha condannato un ristoratore trevigiano, reo di aver somministrato del gin tonic a 4 ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

Ai 440 euro di ammenda penale e ai tre mesi di interdizione dell’esercizio commerciale, il barista dovrà anche aggiungere 4 mila euro di multa per aver interpellato inutilmente la Suprema corte sull’accaduto. Poteva cavarsela con una multa, e invece il ristoratore aveva voluto far valere le proprie ragioni.

I fatti risalgono al 23 luglio del 2020 quando, nel cuore di una stagione difficilissima a causa della pandemia in corso, la Polizia locale di Caorle inizia a ricevere ripetute segnalazioni a carico di una nota attività del centro.

Secondo quanto riferito in aula dal personale operante, non era la prima volta che giungevano informazioni sulla violazione della normativa contro l’alcolismo. I poliziotti hanno quindi voluto vederci chiaro. Quella sera due agenti in borghese si sono portati all’interno del locale mentre una pattuglia stazionava all’esterno, pronta ad intervenire.

E’ stato così individuato il gruppetto di adolescenti al tavolo, senza che nessun cameriere chiedesse loro i documenti di identità prima delle varie consumazioni.

“Si trattava evidentemente di minorenni”, ha testimoniato il commissario capo della cittadina balneare Nicola Candido.

All’uscita del locale sono quindi entrati in scena gli agenti che hanno identificato i ragazzi e ne hanno raccolto una dettagliata versione dei fatti. Tutto a verbale. Quella sera i quattro avevano consumato addirittura dei gin tonic, pur non avendo raggiunto un grado di ebbrezza tale da far scattare eventuali aggravanti.

Il ristoratore, ritenuto colpevole, si è opposto alla condanna comminata dal Giudice di pace di Pordenone, competente per territorio anche sul litorale veneziano.

Secondo la difesa non c’erano i presupposti per punire il titolare del locale. Ma la Corte di cassazione non è stata dello stesso avviso e gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il proprietario di una licenza commerciale riveste una posizione di garanzia: deve cioè essere sempre in grado di evitare potenziali pericoli, ordinando al proprio personale di non somministrare alcol in situazioni di dubbio senza aver prima accertato l’esatta identità degli avventori.

Così al provvedimento di chiusura del bar si è affiancata anche la super multa. Alla fine il danno complessivo, per il ristoratore da Treviso con attività a Caorle ammonta a oltre 20mila euro circa, tra multe, mancati incassi e spese legali.