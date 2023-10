Le perle veneziane saranno tutelate: firmato l’accordo in Regione

Ora le perle veneziane sono ufficialmente entrate nel Patrimonio dell’Unesco e la Regione si impegna a difenderle. Si tratta di un prodotto (le “conterie” più piccole con cui si fanno tanti lavori a telaio e le “a lume” più grandi ed elaborate singolarmente) che Venezia ha esportato per secoli in tutto il mondo.

Basti pensare che le perline veneziane venivano usate già nel 1700 in Africa dai capi Zulu per sottolinearne il potere regale o dalle popolazioni indigene dell’America del Nord per colorare i propri capi d’abbigliamento.

La Corte delle Impiraresse, la magia della storia delle perle di Venezia

Anche il presidente della Regione, Luca Zaia, si felicita per la firma del Protocollo di intesa per il Piano di salvaguardia dell'elemento "L'Arte della perla di vetro" iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, approvato con la delibera della giunta regionale n. 1106/2023.

«Le perle di vetro di Venezia affondano le proprie radici in una lunga tradizione di maestria artigianale, ancora oggi vitale - dice Zaia - che le ha rese famose per la loro bellezza e l'elevata qualità artistica. Dal 2020, quest'arte è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco e nel mese di ottobre la Regione, assieme al Ministero della Cultura, il Comune, il Comitato per la Salvaguardia dell'arte delle perle di vetro veneziane, ha firmato un importante protocollo per la sua tutela».

«Le perle - ricorda Zaia - sono richieste in tutto il mondo grazie alla bravura dei maestri vetrai veneziani, al sapiente uso della fiamma da parte delle perlere, dei molatori, delle impiraresse, artefici di un processo manuale altamente specializzato che richiede abilità, esperienza e gusto per il design».