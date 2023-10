Trivelle nel Golfo di Venezia, il governo accelera. Via libera a nuove concessioni

Dopo mesi di stallo il governo Meloni accelera ed è pronto a sbloccare nuove concessioni per le trivellazioni nell’Alto Adriatico. La misura è contenuta nel decreto Energia che il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto approvare lunedì scorso, ma che è poi stato rinviato alla prossima settimana per trovare la quadra sul rinvio della fine del mercato tutelato di luce e gas. Ma l’articolo che punta dritto alle estrazioni al largo del Delta del Po al momento non sembra essere in discussione.

Dalle parti di Venezia e di Rovigo sembra che nessuno si sia reso conto del significato che si nasconde dietro il linguaggio burocratico utilizzato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. L’articolo sulle estrazioni di gas è il numero 16 dal titolo “Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli”.

«È consentita, per la durata di vita utile del giacimento», si legge nella bozza, «la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia dalle linee di costa». Coordinate geografiche che portano dritte al largo di Rovigo, dove già insiste il rigassificatore, a poca distanza dalla laguna di Venezia.

Dunque, se la prossima settimana dovesse essere approvato il decreto, il Veneto potrebbe trovarsi a fronteggiare le piattaforme offshore fra le 9 e 12 miglia marine dalla costa. Una porzione che corrisponde all’estremità più a sud, tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Dunque al largo di Rovigo dove già insiste il rigassificatore Adriatic Lng. Una scelta che modifica il piano regolatore che disciplina le estrazioni di idrocarburi in Italia riducendo la distanza dalla costa a 9 miglia dalle attuali 12. Lo consente, ed è l’altro vincolo, solo per giacimenti con un potenziale superiore ai 500 milioni di metri cubi.

Ma è certo che non mancheranno le polemiche e i ricorsi. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è sempre dimostrato piuttosto freddo sull’argomento. Forte anche della relazione del tavolo tecnico voluto proprio dalla Regione con i massimi esperti in materia, inclusi professori degli atenei veneti, che nelle scorse settimane ha concluso il suo lavoro.

«Si evidenzia che risulta pertanto inaccettabile sia sotto il profilo ambientale che socio-economico il minimo incremento del rischio di subsidenza legato all’estrazione del gas metano in alto Adriatico», affermano gli accademici, «in conclusione si ritiene che, le carenze conoscitive evidenziate non consentano, alla data, di escludere effetti significativi sull’ambiente marino e costiero del Polesine e del delta del Po e pertanto le estrazioni di gas nelle concessioni minerarie non debbano essere autorizzate fintantoché non vengano messi a diposizione del tavolo tecnico-scientifico regionale tutti gli elementi specifici summenzionati con cui poter valutare l’impatto dell’estrazioni».

Conclusioni che non devono aver convinto il ministro dell’Ambiente, il forzista Gilberto Pichetto Fratin, che tira dritto. Ma la strada delle trivelle non sarà priva di ostacoli.