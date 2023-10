Strage del bus a Mestre, il Procuratore: “Approfondimenti su scatola nera e cuore dell’autista”

Un nuovo approfondimento medico legale sul cuore dell’autista Alberto Rizzotto e l’apertura della “scatola nera” del bus piombato giù dal cavalcavia superiore di Marghera la sera del 3 ottobre e che contiene le immagini della tragedia. Sono le novità sulle indagini presentate in conferenza stampa dal procuratore Bruno Cherchi.

Strage bus, il Procuratore di Venezia: "Ci aspettiamo elementi importanti dalla scatola nera"

La scatola nera

In mattinata è stata affidata la consulenza tecnica sulla scatola nera del bus: la memoria. “In particolare”, dice il procuratore, “ci aspettiamo novità dalla consulenza sulla scatola nera, perché da quello che si è capito contiene la registrazione interna del pullman e speriamo di trovare le immagini che ci dicano cosa è accaduto subito prima dell’impatto con il guardrail e subito dopo la fuoriuscita e capire cosa è successo in quel pullman”.

“Un’idea ce l’abbiamo dai racconti dei testi, ma bisogna tenere conto dello stato di agitazione di quei momenti: dalla scatola nera ci aspettiamo di avere elementi tecnici, piuttosto che valutazioni personali. Di certo il bus percorreva la corsia di destra, non ha cambiato corsia, c'è stato uno sbattimento, non si sono sentite urla". E’ importante: sbattimento, mancanza di urli, qualcuno dormiva e si è svegliato. Speriamo di trovare le immagini che ci dicano cosa è accaduto subito prima l’impatto con il guardrail e subito dopo la fuoriuscita e capire cosa è successo in quel pullman.

L’autopsia sul cuore

“Stiamo notificando un approfondimento autoptico sul cuore dell’autista”, prosegue il procuratore Cherchi, “si tratta di un accertamento “in più”, per coprire ogni ipotesi ed evitare che alla fine possano restare domande senza risposta. Anche interventi non necessari: un accertamento che faremo nominando un consulente particolarmente esperto in tema di valutazione cardiaca”.

La consulenza sul cavalcavia

“Stiamo acquisendo tutta la documentazione presso il Comune sulla ristrutturazione e la storia del ponte, i permessi dati e come è stata gestita la viabilità”, prosegue il procuratore, “ come sapete c’è stato il primo sopralluogo del consulente tecnico chiamato a valutare la situazione del cavalcavia e del guardrail e, come sempre, apriamo tutti i rilievi a tutte le parti coinvolte. Un certo rallentamento l’abbiamo avuto proprio per la necessità di cercare di contattare tutte le parti coinvolte”.

Non si tratta di nuovi indagati, che al momento restano tre.

Ci sarà un nuovo sopralluogo il 9 novembre, “perché vorremmo dissequestrare quanto prima tutta la zona sottosequestro, non appena saranno fatte tutte le riprese e valutazioni tecniche”.

La vecchia indagine

Sono state trovate le “carte” sul cavalcavia che il Comune aveva consegnato alla Procura già nel 2022, dopo il distacco di alcuni calcinacci dal cavalcavia nel dicembre 2021.

“Abbiamo tutta la documentazione precedente”, dice il procuratore, “non c’era stata nessuna apertura di un fascicolo penale, sulla base informazioni su quel cavalcavia: avevamo chiesto alla Polizia locale un accertamento e ci è stato risposto che la situazione era nota al Comune e stava operando per la manutenzione. Non emergevano rilievi penali ed è finita così. Ora tutta quella documentazione è stata acquisita nel nuovo”.