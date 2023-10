Maltempo, nuova mareggiata a Jesolo erode la spiaggia

Forte vento e mare mosso, il litorale est di Jesolo è nuovamente sotto scacco per il maltempo. Davanti alla torretta 33 il mare è arrivato sino alla passeggiata. Anche le dune di protezione sono state scavate dalle onde.

Il mare torna a mangiarsi la spiaggia di Jesolo. Ecco la situazione dal drone in zona Pineta

In mattinata è programmato un sopralluogo in Pineta del presidente di Federconsorzi Arenili di Jesolo, Antonio Facco, per stilare un primo bilancio dei danni.

A rischio oltre 10 mila metri cubi di sabbia.

Nella foto si vede dove è arrivata la marea nella zona centrale di Jesolo (Vianello)

Un intrepido surfista ha sfidato di buon mattino le onde approfittando dei cavalloni per prendere il largo sulla tavola protetto dalla sua muta.