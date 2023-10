La Superjet e il nodo della licenza sospesa

«Siamo come una macchina con il motore acceso ma con i blocchi alle ruote che non può partire».

È questa l’efficace immagine offerta da un dirigente di Superjet International.

L’azienda di Tessera ha gli arabi di Mark Ab Capital alla porta, pronti all’acquisto del 49% delle azioni non appena i russi, alla cui presenza nel capitale sociale si devono le sanzioni di Bruxelles scattate dopo l’invasione dell’Ucraina, sganceranno quel che devono.

Ovvero le certificazioni tecniche che permetteranno a Superjet di bussare alla sede dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, (Easa) per ottenere la licenza al volo.

Licenza che, con le sanzioni e il successivo sequestro delle quote, era stata sospesa. E così si spiegano i cinque aeromobili fermi nei piazzali di Tessera che, nel mercato europeo, non possono essere venduti.

«È fondamentale che la politica, a livello locale e nazionale, non si dimentichi della partita Superjet», è l’appello di Michele Valentini della Fiom Cgil di Venezia, «perché parliamo di centinaia di famiglie e di una società con grandi capacità tecniche che non può essere lasciata in questo limbo».

In azienda, nel calendario delle scadenze, era cerchiato di rosso il 18 ottobre, giorno entro il quale i russi avrebbero dovuto consegnare tutta la documentazione. Non è avvenuto.

La speranza è che il passaggio possa avvenire entro la fine di novembre. Nella speranza che poi il piano possa prendere quota. Problemi di liquidità, per i prossimi 8-9 mesi, non ce ne sono. Nei piani della nascitura Superjet ad Al-Ain (Abu-Dhabi) l’azienda stabilirà una nuova linea di assemblaggio per velivoli regionali, che verrà completata secondo i piani entro metà 2025.

Parallelamente, creerà una nuova catena di fornitura per tutte le parti relative alle aero-strutture in Italia e negli Emirati Arabi Uniti, il cui completamento è pianificato per il 2026.

La prima fase del progetto prevede un investimento di circa 200 milioni di euro, con la creazione di 450 nuovi posti di lavoro, negli Emirati, per figure professionali altamente qualificate. «Questa collaborazione è per noi di grande valore», aveva dichiarato nei mesi scorsi Camillo Perfido, Ceo di SuperJet International, «rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di forti relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti finalizzate alla realizzazione di programmi aeronautici».

Gli investimenti previsti dovranno portare alla vendita di 680 velivoli nei prossimi 20 anni, jet da 90-100 posti per le rotte regionali che sono stati pensati in tre versioni per rispondere alle richieste del mercato: cargo, passeggeri e business jets.