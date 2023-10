Incidente a Musile. Donna di Camponogara morta sul colpo. Statale 14 chiusa per un’ora

Incidente mortale sulla statale 14 “della Venezia Giulia” avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 26 all’altezza di Musile.

Per cause in corso di accertamento un’auto Toyota Yaris è uscita fuori strada alle 14.15 sbandando in maniera autonoma e finendo contro un albero. Immediata la richiesta di soccorso da parte degli altri automobilisti in transito, ma purtroppo la conducente è morta.

La donna, 66 anni, residente a Camponogara, era a bordo della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo. La piccola utilitaria è stata vista sbandare e uscire di strada, schiantandosi contro un albero un metro sotto il ciglio.

Musile, il luogo dell'incidente mortale sulla Statale 14: l'albero dello schianto

L’auto è andata completamente distrutta: il decesso è avvenuto sul colpo.

La statale è stata chiusa fino alle 17.30 e la circolazione è stata provvisoriamente deviata con indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione.