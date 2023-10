Fondazione Biennale di Venezia, la nomina di Buttafuoco diventa un caso politico

La nomina del presidente della fondazione Biennale di Venezia diventa un caso politico e si tinge di giallo.

Se il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha designato Pietrangelo Buttafuoco come presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, poco dopo fonti del ministero ribattono: «Cicutto resta in carica fino a fine mandato», cioè marzo 2024.

Intanto la proposta di nomina è stata inviata a Camera e Senato e ora le commissioni Cultura dei due rami del Parlamento dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 novembre.

Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto chiamato a dirigere La Biennale nel gennaio 2020 dall'allora ministro Dario Franceschini.

Poco dopo l’annuncio è arrivata la precisazione di fonti del ministero: «La designazione di Pietrangelo Buttafuoco al vertice della Fondazione La Biennale di Venezia è solo l'inizio di un iter, e l'attuale presidente, Roberto Cicutto, resterà in carica fino al termine del mandato, marzo 2024, al fine di garantire la necessaria continuita' istituzionale e un graduale e ordinato passaggio di consegne».

«La proposta di nomina di Buttafuoco rappresenta solo l'inizio di un percorso il cui primo passo e' il parere consultivo delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, spiegano le stesse fonti».

Giornalista, scrittore e autore teatrale, laureato in Filosofia, Buttafuoco (classe 1963) è stato redattore del Secolo d'Italia e ha collaborato con L'Italia settimanale, di cui è stato direttore nel 1996, Il Giornale, Il Foglio, Panorama e La Repubblica.

Dal 2007 al 2012 è stato presidente del Teatro Stabile di Catania. Autore di numerosi saggi e romanzi, l'ultimo libro scritto da Buttafuoco è "Beato lui. Panegirico dell'arcitaliano Silvio Berlusconi" (2023, Longanesi)

Speranzon (Fdi), «Infranto un tetto di cristallo»

«Con la designazione da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di Pietrangelo Buttafuoco come presidente della Fondazione La Biennale di Venezia è stato infranto un altro tetto di cristallo». Lo annuncia in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d'Italia. «Spesso - prosegue Speranzon - la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti. Buttafuoco, finalmente, afferma un cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione: solo personalità scelte per lo spessore, la competenza e l'autorevolezza. A Buttafuoco vanno le mie vive congratulazioni ed i miei migliori auguri di buon lavoro», conclude.

Zaia, grazie a Sangiuliano per Buttafuoco alla Biennale

«Ringrazio il ministro Gennaro Sangiuliano per la nomina e la grande attenzione rivolta alla Fondazione e a tutti i temi che riguardano Venezia. La presidenza è una carica importante nel guidare e sostenere la Biennale, soprattutto per il ruolo lungimirante di promozione dell'arte e della cultura in ambiti ancora non percorsi, fedele al mandato storico di un ente come questo».

Così, in una nota, il presidente del Veneto Luca Zaia, in relazione alla designazione di Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

«Con l'occasione - aggiunge Zaia - non si può non esprimere un profondo ringraziamento al presidente uscente Roberto Cicutto per l'importante collaborazione istituzionale e l'ottimo lavoro svolto che ha reso la Biennale una macchina imbattibile nell'anticipare tutte le novità e innovazioni nel campo culturale internazionale», conclude.

Sgarbi, Buttafuoco è musulmano: porterà originalità

"L'indicazione del nome di Buttafuoco a presidente della Biennale, ufficiale o ufficiosa che sia, è una straordinaria notizia, non solo per la qualità dell'uomo ma per l'originalità del suo pensiero" e "anche la sua conversione all'Islam è una garanzia di originalità nel rapporto tra la storia dell'Occidente e il suo declino che prevede dialoghi per affinità, restituzioni di valori condivisi, non conflitti. Evviva Buttafuoco!". Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta l'indicazione di Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Biennale di Venezia.

"I presidenti della Biennale sono stati talvolta buoni amministratori, spesso senza idee sullo spirito dei tempi che non fossero quelle dominanti, anche con i buoni risultati della lunga gestione Baratta e di quella più delicata di Cicutto, ma non si conoscono i loro pensieri e i sentimenti profondi, diversamente da Buttafuoco, che ha idee, passione, e una visione non prevedibile e convenzionale del nostro tempo, della storia, del costume, del teatro; strumenti necessari per una discontinuità che faccia uscire la Biennale dai luoghi comuni".

Buttafuoco ha un pensiero libero" sottolinea Sgarbi che aggiunge: "Finalmente una Biennale nuova, come chiede la sua stessa vocazione. E finalmente alla sua direzione un poeta, che si è misurato con i tempi difficili dando risposte mai prevedibili".