Venice Marathon: dominio africano, vittoria e record dell’ugandese Mutai

Dominio assoluto dell’Africa in Riva Sette Martiri nella 37esima edizione della Venice Marathon. Arrivo al fotofinish infatti per i protagonisti maschili della manifestazione, quest’anno targata wizzair, con l’ugandese Solomon Mutai primo classificato e che ha battuto il record della manifestazione detenuto da lui stesso con 2h,7’,41”.

Un arrivo sul filo di lana che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. Alla fine ha prevalso sul keniano Emmanuel Naibei.

In sedicimila alla Venice Marathon: ecco la partenza

Terzo l’altro keniano Kigen Noah Kiprotich. Tra le donne si è imposta la keniana Rebbeca Tanui con 2h 25’ 38” sulle etiopi Chala Kebene e Bedada Tigist, quest’ultime hanno realizzato il proprio record personale. Con questi tempi straordinari non si esclude che nei prossimi anni si possa arrivare anche ad un record del mondo.

Nella 10 km hanno prevalso Federico Valandro di Monselice del gruppo assindustria sport Padova e Diletta Moressa di Mestre, gruppo Aristide Coin.

Nella mezza maratona prima tra le donne Claudia Andrighettoni da Rovereto e il giovanissimo keniano Erik Kimutai Too, portato in Italia da un manager brasiliano che lavora per un’importante multinazionale con sede a Marghera che lo ha scoperto in Kenya.