Contributo d’accesso, Venezia si prepara con i varchi e i Qr Code: tutto quello che c’è da sapere

A Venezia, dalla prossima primavera si entrerà da varchi controllati, senza barriere ma distinti tra residenti e turisti, nei maggiori punti di accesso alla città storica, come Piazzale Roma, il Piazzale della Stazione di Santa Lucia, il terminal acqueo di Punta Sabbioni.

Questo almeno per i 30 giorni – sino alla fine di agosto del 2024 – considerati a maggior afflusso turistico e in cui un entrerà in vigore in via sperimentale il nuovo contributo di accesso istituito dal Comune.

I varchi d’accesso

Lo ha chiarito l’assessore al Bilancio Michele Zuin in un incontro pubblico organizzato da Forza Italia all’hotel Amadeus di Venezia e dedicato al tema del contributo d’accesso per la gestione dei flussi turistici. Presenti anche il responsabile nazionale Enti locali del partito senatore Maurizio Gasparri, il coordinatore per il Veneto di Forza Italia onorevole Flavio Tosi e il capogruppo di Fi in Consiglio comunale, Deborah Onisto.

Ai varchi, dove i flussi di entrata scorreranno in modo fluido e senza ingorghi – ha assicurato Zuin – il personale incaricato dal Comune effettuerà controlli a campione per verificare il versamento del contributo d’accesso fissato per ora in 5 euro a persona. Previste per i trasgressori multe da 50 a 300 euro.

Carta d’identità e Qr code

Ai veneziani basterà esibire, nel caso, a richiesta, la carta di identità, mentre chi viene a Venezia per un giorno, innanzitutto i turisti escursionisti, dovrà prenotare la visita su un sito attivato dal Comune dove potrà scaricare il codice Qr che sarà chiamato ad esibire su richiesta per dimostrare l’effettivo pagamento anticipato del ticket.

Dovranno prenotarsi anche gli esenti dal pagamento del contributo, e cioè chi studia o lavora a Venezia, facendo il pendolare, i turisti soggiornanti in città che già pagano l’imposta di soggiorno, chi viene per visite mediche, udienze in tribunale o anche eventi sportivi. E anche chi paga l’Imu al Comune su un’abitazione, e dunque i proprietari di seconde case.

Il caso dei veneti

«Confermiamo l’esenzione dal pagamento del ticket di tutti i veneti», ha detto ieri Zuin, «ma anche loro dovranno prenotare la visita, e in assenza di codice Qr di esenzione, saranno multati come i turisti inadempienti». Possibili, ma meno frequenti, saranno i controlli a campione in città.

Partirà nei prossimi mesi anche una campagna di informazione a livello internazionale estesa ai tour operator che spiegherà l’istituzione del contributo di accesso presentandolo – come ha spiegato ieri Zuin – come un modo per contribuire alla salvaguardia di una città fragile come Venezia.

La soglia e l’esempio dei 100 mila

«Già conosciamo il numero dei residenti e possiamo verificare anche il numero dei turisti pernottanti», ha spiegato l’assessore al Bilancio, «ma con l’introduzione del ticket su prenotazione potremo avere dati certi anche sul numero dei giornalieri che affluiscono a Venezia per poter poi partire con la seconda fase, quella definitiva, dell’adozione del contributo d’accesso».

Sarà fissata così anche la soglia della cosiddetta capacità di carico della città, che sarà significativamente più alta di quella individuata dagli studi di Ca’Foscari che parlava di circa 50 mila escursionisti al giorno.

Pur riservandosi di stabilirla ieri l’assessore ha parlato ad esempio di centomila presenze. «Dobbiamo anche decidere se introdurre il ticket tutto l’anno o solo ampliare significativamente il numero delle giornate di adozione rispetto alle 30 attuali», ha sottolineato Zuin, «e la sperimentazione servirà anche a questo. Ma, ad esempio, potremmo decidere di far pagare 3 euro fino a una soglia di 100 mila presenze giornaliere e chiedere il pagamento massimo di 10 euro per chi decide di venire a Venezia oltre questa soglia. Venezia resterà comunque una città aperta e non potrebbe essere altrimenti, non possiamo impedire alle persone di venire a visitarla».

Salvaguardia e Tari più bassa

L’assessore al Bilancio ha chiarito anche come verranno utilizzati gli introiti del contributo di accesso alla città. «Non lo istituiamo per fare cassa, ma per controllare meglio i flussi turistici», ha detto, «e non a caso si chiama contributo e non tassa. Nella prima fase sperimentale i costi saranno sicuramente superiori rispetto alle entrate.

Poi, a regime, pensiamo di utilizzare le risorse del contributo d’accesso in due modi. Una metà sarà impiegata per la riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per i residenti, che a Venezia è particolarmente alta proprio perché legata anche alla raccolta dei rifiuti provocati dai turisti, soprattutto giornalieri. L’altra metà verrà invece impiegata per la salvaguardia della città».

Il Comune dovrà fare tutto da solo per la riscossione del contributo e i relativi controlli perché si è rivelato impossibile “scaricare” sui vettori di trasporto, a cominciare da Trenitalia, la verifica del pagamento dei propri passeggeri.