L’estate senza fine di Jesolo: chioschi ancora aperti fino al 4 novembre

Chioschi ancora aperti, al lido di Jesolo gli operatori non mollano fino a novembre.

Almeno due i chioschi che terranno aperti i battenti addirittura fino ai primi di novembre. In piazza Mazzini, il Tango di Giovanni e Sara Ferrazzo e poi il chiosco Veliero di Federico Marchesin, davanti a piazza Marina.

Anche in questo fine settimana gli alberghi hanno lavorato a discreto ritmo soprattutto grazie ai gruppi di turisti italiani e stranieri che poi vanno a Venezia e anche a qualche temerario che ha trascorso il fine settimana al lido di Jesolo nonostante le previsioni meteo non proprio incoraggianti.

E, infatti, venerdì ha piovuto a dirotto per quasi tutto il giorno, anche se poi ieri mattina il tempo si è subito sistemato e anche l’allarme mareggiata è rientrato. I titolari dei chioschi non demordono dando l’esempio.

«Noi ci saremo fino al 2 novembre», assicurano Giovanni e Sara Ferrazzo del Tango, famoso per non aver mai chiuso durante la pandemia a simboleggiare la lotta della categoria in un periodo difficilissimo, «c’è ancora affluenza e siamo contenti in questo momento. Dopo il mese di novembre, saremo anche al mercatino di Natale con una nostra casetta».

Marchesin in piazza Marina fa eco ai colleghi.

«Anche noi ci saremo, fino al 4 novembre», assicura, «in spiaggia arrivano ancora i clienti affezionati e quindi siamo contenti in questo periodo di bassa stagione perché stiamo vivendo dei bei momenti grazie al tempo ancora clemente».

Roberto Dal Cin, presidente Confapi Turismo nazionale e titolare dell’enoteca letteraria la Corte dei Baroni in via Foscolo, dà la carica ai pubblici esercizi del lido. «L’allungamento stagionale è questione di mentalità», dice, «dobbiamo crederci tutti e tenere aperto il più possibile perché la gente viene volentieri sul litorale jesolano anche in pieno inverno se sa di trovare i locali aperti.

Quest’anno anche gli alberghi sono rimasti aperti più a lungo, addirittura fino alla metà di ottobre quelli che chiudevano a fine o metà settembre. È una strada ormai segnata».