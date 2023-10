Brian Eno, Leone d’oro alla carriera: «Non mi sento un maestro né un genio»

«Non mi sento un maestro. Non mi sento un genio. Nessuna idea viene da una persona sola e ogni idea ha radici complicatissime». Così ha detto Brian Eno, 75 anni, musicista, compositore e produttore discografico britannico, ricevendo oggi, domenica 22 ottobre, nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian il Leone d'oro alla carriera dal presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e dalla direttrice del Settore Musica Lucia Ronchetti.

«Mi sento solo uno che ha avuto tanta fortuna», ha aggiunto, «Quella di essere cresciuto in una cultura che sosteneva il sistema assistenziale e sanitario nazionale, che dava valore alle arti, alle scuole pubbliche, che ho potuto frequentare, e che pensava che la mobilità sociale fosse una cosa positiva».

Riferendosi poi a Ships, l’evento commissionato dalla Biennale e presentato sabato 21 ottobre sera al Teatro La Fenice in prima mondiale, Eno ha evidenziato che «la Biennale ha una tradizione di sostegno a tutte le arti e ogni musicista vuole suonare in Italia. Il pubblico fa parte dell'evento e ieri sera ho sentito la cultura italiana alle mie spalle a sostenermi, perciò ero sicuro che non avrei fallito. Grazie a grazie di nuovo a Lucia (Ronchetti, ndr)».

Brian Eno riceve il Leone d'Oro alla carriera 2023 per la sua ricerca sulla qualità, la bellezza e la diffusione del suono digitale e la sua concezione dello spazio acustico come strumento compositivo.