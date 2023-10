Trentasei Venicemarathon e ora la numero 37. In cinque non ne hanno persa neanche una

Oltre sedicimila partecipanti a questa trentasettesima edizione della Venicemarathon targata Wizz Air, tra 42Km, 21Km e 10Km. Oltre il 40% di atleti è straniero. Il Paese con il maggior numero d’iscritti risulta la Francia con oltre milletrecento presenze ovviamente distribuite nelle tre gare. A seguire la Gran Bretagna con cinquecentoquarantasei, poi la Germania con trecentodieci, e di seguito l’Ungheria, l’Austria, gli Stati Uniti, il Belgio, la Spagna, l’Irlanda, la Norvegia e la Polonia.

Non mancano i cosiddetti “fedelissimi” ovvero coloro che hanno preso parte a tutte le precedenti edizioni a partire dalla prima edizione del 1986. Sono Adriano Boldrin di Bojon (classe 1952), Gianfranco Tagliapietra di Chirignago (classe 1951), Mauro Trevisan di Cadoneghe (classe 1957), Laudino Mason di Noale (classe 1947)e Giuliano Barizza di Mirano (classe 1948).

Proprio quest’ultimo è legatissimo a questa manifestazione per un motivo di grande felicità. Nel 1990, quando si corse la quinta edizione, vinta da Gelindo Bordin e Laura Fogli tra le donne, pochi giorni prima della gara nacque sua figlia. Un ricordo indelebile. In gara ci sarà anche chi ha superato le ottanta primavere come Paolo Barbato (classe 1941) e chi le ha appena compiute come Fiorenza Simion (classe 1943).

L’austriaco Reinhard Zeitlhuberi invece sarà al via della sua quarantesima maratona in carriera e, nella sua emai d’iscrizione ha scritto testualmente: This will be a great day for me! ”. Un vero e proprio stakanovista della maratona.

La musica. Non mancherà la musica ad allietare i maratoneti lungo il percorso e diverse saranno le band musicali che si esibiranno coordinate dal maestro Mauro Stella. In ordine alfabetico vediamo i Deep Contact, a seguire Glass on House, Fidback, Solitignoti, Lazy Dayz, The Venexian Rock Experience, Everlift, Still Stones, Slinding Doors, MDG Story, Titioandmaxer DJ Hardware. La band, ritenuta migliore da una giuria preposta vincerà una serata esibizione “Al Vapore” di Marghera.

Qualche numero. Quindicimila saranno le magliette distribuite in omaggio a tutti i maratoneti, centomila le bottigliette di acqua minerale ecogreen, 30.000 i prodotti Proaction contenenti sali minerali e gel energetici, 45.000 confezioni di biscotti, 15.000 banane e oltre 20.000 mele offerte da Coldiretti. Tra tutte questi numeri e curiosità di anche ricordi e immagini entrate di diritto nella storia della maratona lagunare.

Vogliamo ricordare forse se non il più bello, quanto meno il più romantico. Nel 2014 uno sconosciuto maratoneta francese Fabien Routier, giunto all’arrivo con il tempo di 3h33’45”, Subito dopo essere transitato sotto lo striscione d’arrivo, cercò tra il pubblico la sua fidanzata che lo stava aspettando e ancora prima di andare negli spogliatoi per riposarsi e rinfrescarsi, s’inginocchiò di fronte a lei chiedendole se desiderasse sposarlo e porgendole un bellissimo anello. La scena venne ripresa dalle tutte le televisioni presenti e fece il giro di tutto il mondo.