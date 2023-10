Auto contromano sul ponte della Libertà. Notte di paura a Venezia

Sfreccia sul Ponte in contromano. Dramma sfiorato, la notte tra venerdì e sabato a Venezia. Un’auto ha percorso il Ponte della Libertà in contromano.

La scena è stata filmata da alcuni automobilisti che nel frattempo si trovavano a percorrere la corsia nella direzione corretta e hanno chiamato le forze dell'ordine.

L’episodio è avvenuto attorno alle due e trequarti del mattino. L’automobilista è stato già fermato e identificato dalla polizia locale di Venezia, che adesso sta recuperando i filmati per capire i contorni di quanto accaduto.

In pratica si vuole capire se si è trattato di un errore (magari un abitante dell terraferma poco abituato al ponte translagunare) oppure di una bravata da pubblicare sui social o di una scommessa come purtroppo già avvenuto in passato.