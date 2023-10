Voli cancellati all'aeroporto di Venezia, i sindacalisti spiegano i motivi della protesta

Mina Parisotto e Vincenzo Nuzzolese spiegano i motivi della protesta all'aeroporto Marco Polo di Venezia a cui ha aderito anche il comparto sicurezza in questo venerdì nero dei trasporti. All' Aeroporto di Venezia su 120 voli previsti in partenza, 32 sono stati cancellati. Su 123 voli in arrivo, 27 voli cancellati. Il sindacato Flai dalle 10 alle 13 ha organizzato un presidio all' ingresso degli arrivi (Mitia Chiarin)

01:08