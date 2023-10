La pala della cappella Grimani non è perduta. «È a Santa Sofia, e la mano è di Battista Franco»

La preziosa pala d’altare della Cappella Grimani a Venezia non è andata perduta. Né distrutta, né rubata. Da molti anni è esposta nella piccola chiesa rinascimentale di Santa Sofia, in Strada Nuova. Ma attribuita a Pietro Mora, autore fiammingo di fine Seicento, mentre è un vero capolavoro datato 1560, e ora attribuita a Battista Franco, artista veneziano vissuto per molti anni a Roma, tra gli esponenti di spicco del Manierismo romano.

La scoperta, clamorosa, è opera di Guerrino Lovato, scultore e studioso di storia dell’arte, autore dei nuovi ornamenti scultorei della Fenice dopo l’incendio del 1996. E, soprattutto, “cercatore di capolavori nascosti”, con la scoperta del dipinto di Marco Vecellio nella cappella Pisani a Lonigo, la Pala di Santa Lucia a Malo, i tabernacoli di Bettona e Castigliano, opera di El Greco: «Capolavori emersi dal buio» li definisce lui. A cui si sommano le sculture inedite delle Procuratie Nuove, del museo Correr e della Marciana, di recente pubblicate in uno studio.

Una ricerca durata anni, quella di Lovato, tra carte d’archivio e ispezioni ai dipinti. E infine la conclusione. Quel quadro che raffigura il Battesimo di Cristo con gli Angeli e in basso a destra il profeta Isaia che indica a Giovanni l’Agnello sacrificale – la stessa figura dipinta a San Francesco della Vigna sull’arco di entrata – è opera di Franco. Artista veneziano vissuto per molti anni a Roma, dove imparò i segreti e la tecnica del Manierismo e del maturo Rinascimento romano. Poi rientrato negli ultimi anni a Venezia, dove fu autore del soffitto della Biblioteca Marciana, di molte opere di palazzo Grimani e dei Tondi della Scala d’oro di palazzo Ducale.

Il committente Giovanni Grimani, potente patriarca morto a 93 anni che non riuscì però mai a diventare cardinale, viene raffigurato come Cincinnato nelle splendide allegorie sulla scala del palazzo di Santa Maria Formosa. Grimani fu anche committente di Palladio, e per il suo prestigioso palazzo privato, sede di una collezione di statue antiche, volle attrezzare una cappella privata con stucchi e ovali.

Primo elemento, lo stile: inconfondibile. Franco è molto diverso dai contemporanei Tiziano e Tintoretto nell’uso delle figure e del colore. Secondo indizio: le misure. Perfette per quello spazio lasciato vuoto vicino all’altare, 140 centimetri per 80.

Ma come è finito quel dipinto nella chiesa di Santa Sofia? La piccola chiesa rinascimentale circondata da case nel sestiere di Cannaregio, edificio unico nel suo genere – dipinto così anche da Jacopo de’ Barbari nel XVI secolo – venne spogliato delle sue opere e dei quadri in epoca napoleonica.

«Fu così» racconta Lovato «che i parrocchiani più abbienti donarono alla parrocchia i loro dipinti. Tra questi c’era anche il Battista, prelevato dal palazzo Grimani di Santa Maria Formosa e finito in mano di qualche famiglia molto abbiente».

Perché allora fino a oggi nessuno ha indagato sulla effettiva identità di quel quadro? «Non lo so» sorride Lovato «ma sono sicuro di quello che ho scoperto, ne ho le prove. Invito il mondo culturale veneziano a valorizzare questa cosa e a riportare quel dipinto nel suo sito originale. O magari a esporlo alle Gallerie dell’Accademia, dove non esistono testimonianze del celebre pittore veneziano. O almeno a sostituire quella targhetta in chiesa, che lo attribuisce erroneamente a un artista nato un secolo e mezzo dopo».