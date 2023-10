Camionista ucciso dal cervo, la sorella Moira: «Manuel, non scorderò mai quel grande abbraccio»

«Il ricordo più bello è quando sei diventato papà». È il toccante post pubblicato su Facebook con cui la sorella Moira ricorda Manuel Favaro, il 35enne camionista morto in un incidente nel Bellunese mercoledì 18 ottobre mattina «La tua gioia indescrivibile, il super abbraccio che ci siamo scambiati quella stessa mattina, troppo euforico per tornare a casa, quindi sei venuto al lavoro da me, i salti di gioia, le lacrime per la felicità, eri senza voce da quanto emozionato eri. ...ecco, il mio ricordo più bello è stato quello... e guardandomi negli occhi mi hai detto: “Sister sono diventato papà” il tuo super orgoglio, la tua bambina. Le nostre lacrime sono diverse oggi, ma il nostro amore per te non cambierà mai. Ciao Angelo nostro».

Intanto l’azienda di trasporti Vecchiato di Preganziol, per la quale lavorava Manuel Favaro è ferma da mercoledì dopo l’incidente e lo sarà con ogni probabilità fino alla fine di questa settimana.

Troppo grande lo shock per continuare a viaggiare sulle strade con camion e gru. Lo spiega il titolare Diego Vecchiato, mentre la stessa azienda è pronta a contribuire con un gesto concreto per dare un aiuto alla famiglia colpita dal lutto.

«I colleghi di Manuel e anche io», dice il titolare, «siamo rimasti scossi fortemente per quello che è capitato e per questo si è deciso di fermare l’attività almeno fino a quando non saranno fissati i funerali e il giorno del funerale stesso. Siamo in contatto con la famiglia di Manuel per dare il massimo contributo possibile in questo momento di grande difficoltà e dolore».

Sconvolti dalla morte del giovane sono Preganziol sede dell’azienda in cui lavorava, Scandolara a Zero Branco paese di cui era originario Manuel e Salzano paese in cui da 4 anni risiedeva in via Marco Polo.

Qui, nella palazzina in cui Manuel abitava con la compagna e la bimba, la commozione delle persone è davvero grande. «Conoscevo bene questa giovane famiglia», spiega la signora de Bonetti che abita al piani di sotto, «erano bravi giovani e sempre al lavoro. Da poco era tornata a lavorare anche la compagna di Manuel, Tiziana e quando ho saputo cosa è successo sono rimasta senza parole. Era un gran lavoratore e sempre con un grande sorriso e gentilezza nei confronti di tutti. Da quando è successa la tragedia la compagna e la bimba non sono qui comprensibilmente saranno dai loro famigliari”. Anche un altri vicino ricorda Manuel. «Sempre corretto» dice «In questi anni da quando è a Salzano mai una lite, mai una discussione in condominio una persona davvero in gamba». Sulla data e il posto in cui si farà il funerale ad ora non c’è certezza».

Pare che la famiglia sua orientata a farlo svolgere a Scandolara di Zero Branco, dove Manuel era più conosciuto e dove aveva la maggior parte dei suoi amici. Manuel Favaro lascia la figlia, la compagna Tiziana Stivanello, la mamma Donatella, il papà Roberto la sorella Moira e il fratello Alex. Un messaggio di cordoglio alla famiglia è stato mandato anche dal sindaco Luciano Betteto. —

