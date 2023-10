Il ritorno in Veneto alla scoperta delle radici. «Nei borghi dei nonni per cercare i parenti»

Cinque milioni di veneti nel mondo. O, se non proprio veneti, di origine venete: figli, nipoti, pronipoti di veneziani, padovani, trevigiani e bellunesi. E alla ricerca delle proprie radici: se non per sempre, almeno per il periodo delle vacanze, alla scoperta dei luoghi abitati dai propri antenati.

«Sì, il turismo delle radici sta funzionando bene anche qui» conferma Aldo Rozzi Marin, presidente dell’associazione Veneti nel mondo. Cileno, con mamma padovana e papà di Santa Giustina (Belluno), ora vive a Camisano Vicentino: «Mi sono trasferito qui perché mi mancava l’Italia, pur non avendoci mai vissuto prima».

Ma questo è un volto della storia. Il secondo racconta di centinaia di migliaia di oriundi che scelgono il Veneto per le loro vacanze. Ogni anno, in Italia, sono circa 3 milioni, e solo nel 2021 hanno mosso flussi per 4,2 miliardi euro.

«Vengono qui per vedere i luoghi vissuti dai loro nonni, dai loro genitori. E quindi non si limitano a visitare le grandi città di richiamo – come Venezia e Verona – ma anche i paesini e i piccoli borghi. Alcuni cercano i parenti che non hanno mai conosciuto, basandosi sui cognomi, su qualche vecchio racconto di famiglia, magari tenendo in tasca una fotografia sbiadita» dice Rozzi Marin.

Aldo Rozzi Marin, presidente dell’associazione Veneti nel mondo

Proprio per questo, nella primavera del 2023 è stato pubblicato un bando dal nome piuttosto eloquente “Il turismo delle radici”: fondi del Pnrr per valorizzare i piccoli borghi e le zone rurali del Veneto. Perché proprio da questi luoghi, tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, sono partiti milioni di veneti: verso l’Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti, il Belgio, la Germania o la Svizzera.

Storie differenti, ma tutte accomunate dalla stessa speranza: andare alla ricerca di fortuna. E molti, all’estero, l’hanno trovata. Per questo, in mezzo ai tanti che hanno il desiderio di tornare in Veneto in maniera permanente, ce ne sono altrettanti che scelgono la nostra regione soltanto come meta di vacanze.

In ogni caso, vista la mancanza di manodopera lamentata dalle aziende venete, gli assessori Elena Donazzan (Lavoro) e Cristiano Corazzari (Cultura) hanno proposto la creazione di corsie preferenziali, per consentire agli oriundi di venire a lavorare in Veneto, trasferendosi qui in maniera permanente. «La proposta è assolutamente ancora in piedi. Ho incontrato l’assessora giusto ieri, dice che ci sta lavorando» spiega il presidente dell’associazione Veneti nel mondo.

Il 2024, peraltro, sarà “l’anno delle radici italiane all’estero” e sono tante le iniziative che l’associazione sta organizzando. In questi giorni, ad esempio, sta accogliendo il comitato veneto dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul: la delegazione è stata ospite di Corazzari a palazzo Ferro-Fini. Non solo, è stato creato il premio Ambra Beggiato per la cultura veneta nel mondo: premia il miglior testo dedicato alla storia, alla cultura, all’identità, all’emigrazione e al dialetto dei veneti, delle aree linguisticamente venete o appartenute alla Repubblica Veneta.

«Sono tante le iniziative in campo» dice Rozzi Marin. «Per chi non la vive, è una sensazione difficile da capire, ma il legame con le proprie origini è sempre solido. E vale anche per chi, come me, è nato in un altro Paese. Per questo è importante promuovere le iniziative dei veneti nel mondo, per rinsaldare un vincolo che noi già avvertiamo come ineliminabile»._

***

Carlo Rapicavoli, direttore Anci e a destra una coda in un ufficio anagrafe del Comune di Venezia

«In troppi sognano l’Italia. Uffici demografici in crisi»

«Ci sono uffici demografici, soprattutto nel Bellunese, nei quali lavora soltanto una persona. E le richieste di ottenimento della cittadinanza italiana, da parte degli oriundi, sono a decine: non ci stiamo più dietro». Alza le mani Carlo Rapicavoli, direttore veneto dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci).

Parla di un fenomeno – la richiesta della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini veneti – che negli ultimi anni avrebbe subito un’impennata. «Non riesco a capirne il motivo. Certo, se dovesse concretizzarsi il progetto di creare delle corsie preferenziali per gli oriundi, come manodopera per le nostre aziende, per noi sarebbe un bel problema» dice. Racconta di un paese della provincia di Belluno con 1.500 abitanti e 80 richieste ancora inevase.

«La corrispondenza tra gli uffici demografici e chi chiede la cittadinanza a volte è estenuante. Parliamo di persone che spesso non parlano l’italiano e che richiedono, anche più volte in breve tempo, ricerche d’archivio, certificati storici ed estratti di atti di stato civile dei propri antenati. Documenti che riportano dati assolutamente insufficienti e imprecisi. Tutto questo, naturalmente, dà origine a contenziosi, e infatti sono persino nati degli studi legali che si occupano solo di questo tipo di cause».

A confermare l’esistenza del fenomeno, ma con un’accezione ovviamente diversa, è pure il presidente dell’associazione veneti nel mondo, Aldo Rozzi Marin. «È vero, le richieste sono aumentate. Ma anche i casi di mancato rinnovo dei passaporti». —