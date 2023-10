Bus Mestre, 29enne ucraina esce dalla terapia intensiva

Sono sempre otto i feriti dell'incidente del bus di Mestre in cura nelle strutture sanitarie del Veneto, e quelli in terapia intensiva sono scesi a tre. È stata infatti dimessa dal reparto di cura intensiva la donna ucraina di 29 anni ricoverata all'ospedale di Padova.

Nello stesso ospedale - riferisce la Regione - resta molto critica la situazione della donna spagnola di 52 anni, e stabile, seppur ancora critica, la bimba ucraina di 4 anni.

Per tutti gli altri pazienti, il decorso sta procedendo regolarmente.

Nei prossimi giorni è in programma il trasferimento in Spagna dell'uomo di 50 anni ricoverato all'ospedale di Padova. Anche il giovane tedesco di 33 anni in cura all'ospedale di Treviso verrà trasferito, molto probabilmente domani, in Germania.