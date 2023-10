Mestre, l’assessore: controllati 5 su 18 bus elettrici cinesi, erano a posto

Cinque autobus elettrici della cinese Yutong sui 18 in servizio per l'azienda La Linea non hanno dimostrato problemi tecnici, dopo essere stati fermati in via precauzionale dal Comune di Venezia a seguito dei due incidenti avvenuti a Mestre.

Lo ha riferito l'assessore ai Trasporti Renato Boraso. I controlli, ha aggiunto, "dovrebbero terminare domani (venerdì) e ritengo che subito, o al massimo lunedì, ci sarà un confronto tecnico tra l'amministrazione e La Linea nel corso del quale si deciderà il da farsi. Per noi resta sempre valido il principio della cautela".

Boraso ricorda che il Comune non è proprietario dei mezzi, che il modello E-12 appartiene a La Linea, e solo la società può confrontarsi con i produttori e i loro esperti giunti in città, così come le valutazioni su eventuali sistemi informatici di comunicazione diretta tra bus e controllo di gestione in Cina.