Bus elettrici cinesi, l’appalto fu rigettato a Torino per la «carenza di requisiti»

Nessun collegamento e in molti si sono sbrigati a dire che quanto è successo a Mestre non ha alcun legame con la decisione di Gtt (Gruppo torinese trasporti) che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo piemontese. La società nel 2020 fa un bando per l’acquisto di 100 autobus elettrici. Valore una sessantina di milioni di euro. Prima classificata tra le ditte concorrenti è l’Ares Automotive, impresa ausiliare della Yutong. Ma la Gtt annulla l’appalto alla ditta, per la carenza dei requisiti generali finanziari. Quindi viene la gara aggiudicata all’azienda seconda classificata: Byd Europe. Sarebbe stato il primo grosso appalto vinto dal colosso cinese nel nostro Paese.

Invece, nemmeno il tempo di riceverne uno e Gtt fa saltare il piatto. Rinuncia ai bus dell’azienda cinese e preferisce quelli della seconda arrivata.

Naturalmente si va di carte bollate e una segnalazione arrivata pure in Procura ma di cui non si conosce l’esito. Gtt ritiene che le garanzie fornite dalla vincitrice non siano più le stesse fornite al momento della presentazione della concorrente alla gara.

Secondo i tecnici di Gtt ci sarebbero incongruenze sulla scatola dello sterzo e sul sistema dei blocchi delle batterie. Attenzione questo non vuol dire che fossero stati riscontrati dei problemi. Era solo una questione di valutazione da parte dei tecnici torinesi. E poi un aspetto che riguarda l’organizzazione del trasporto degli autobus dalla Cina all’Italia. L’Ares garantiva il montaggio durante il trasporto via nave. Gtt chiedeva che questo dovesse avvenire in una struttura apposita. Questo per avere maggiori garanzie sugli autobus e sul loro funzionamento.

Alla fine Yutong attraverso Ares rinunciò. Tornando ai bus in servizio a Mestre oltre ai tre incidenti conosciuti, da quando sono entrati in funzione gli autisti hanno segnalato alla propria centrale operativa guasti o accensioni di spie. Alcune spie rosse hanno preoccupato più delle altre, chi sedeva al volante. In un caso l’autista è stato invitato a controllare le istruzioni contenute in un cassetto del cruscotto. Le indicazioni però erano scritte in cinese.