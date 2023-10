Ecco chi era Manuel, il camionista esperto padre di famiglia con la passione del nuoto

«Manuel era un camionista esperto una persona preparata che lavorava con noi da 4 anni. Quello che è successo ha dell’incredibile ma purtroppo su quella strada incidenti a causa della presenza di animali che la attraversano se ne verificano in continuazione».

Lo dice Diego Vecchiato titolare dell’azienda di autotrasporti Vecchiato di Preganziol azienda per la quale lavorava il 35 enne padre di famiglia Manuel Favaro, di Salzano, morto a Quero, in provincia di Belluno, a causa dell’attraversamento della strada da parte di un cervo.

«La particolare dinamica dell’incidente ci lascia tutti senza parole – racconta il titolare dell’azienda - Proprio per questo infatti c’è da far chiarezza sull’accaduto. Resta il fatto che è scomparso un ragazzo ben voluto da tutti e uno dei più preparati della nostra azienda. Il camion su cui viaggiava al momento dell’impatto era vuoto».

L’azienda di cui Diego Vecchiato è titolare ha circa 23 dipendenti e un parco mezzi di 50 camion.

La notizia della morte di Manuel si è sparsa in paese a Salzano in via Marco Polo dove risiedeva con la compagna e la figlia di un anno. L’uomo si era comprato casa nel centro miranese da qualche anno. Precedentemente abitava a Zero Branco in località Scandolara.

Cordoglio alla famiglia è stato espresso dal sindaco di Salzano Luciano Betteto. «Tutta la comunità di Salzano si stringe intorno alla famiglia di Manuel Favaro per la morte del giovane padre di famiglia - sottolinea il sindaco - Per questo come Comune saremo presenti alla cerimonia funebre quando sarà fissata».

Il 35 enne aveva tantissimi amici sia Salzano che a Zero Branco ed era un grande appassionato di nuoto. Faceva infatti gare amatoriali appena poteva.