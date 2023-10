Sciopero generale il 20 ottobre, trasporti a rischio. Ecco cosa sapere

Ventiquattro ore di stop per i lavoratori di “tutti i settori pubblici e privati”. Sono i sindacati di base SGB – Sindacato Generale di Base, CUB – Confederazione Unitaria di Base, Sì COBAS, Adl Cobas, USI – Unione Sindacale Italiana e USI – Educazione ad indire lo sciopero generale per la giornata di venerdì 20 ottobre. Dalle ferrovie ai mezzi di trasporto locale passando per le scuole e la sanità, tanti i disagi da mettere in previsione.

A Venezia particolarmente interessato è il trasporto pubblico.

Lo sciopero potrà interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio AVM ZTL Auto di Mestre e i parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa). Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi di navigazione.

Ecco la locandina con i servizi garantiti.

Altri servizi di trasporto

Linea 17 Nave Traghetto (Ferry) - sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse: partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00; partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10. Prenotazione riservata alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB. Le corse sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre autovetture secondo l’ordine di arrivo. La prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 19 ottobre tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it (Servizi al cliente//Prenotazioni// Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido) o tramite call center Dime 041041. Nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero ultime corse: da Lido S. Nicolò alle 00.20; da Tronchetto alle 00.20. Il servizio riprende regolarmente | il giorno 21 ottobre con le corse delle 5.00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Inoltre la Direzione Navigazione di Actv /Avm comunica la regolarità delle corse seguenti non presenti in locandina:

Linea 5.1/5.2: collegamento serale Lido S.M.E. - F.te Nove e viceversa:

da Lido S.M.E. “A” corse alle ore 20.36, 21.36, 22.36 e 23.36;

da F.te Nove “D” corse alle ore 21.00, 22.02, 23.00 e 0.00;

Linea 13:

Da F.te Nove “D” per Treporti corse alle ore 4.25(A), 5.15(A), 8.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40;

Da S. Erasmo Capannone per Treporti corse alle 4.53(A), 5.43(A), 9.13, dalle 9.55 alle 15.55 ai minuti 55 e alle 20.08, 21.08, 22.08, 23.08;

Da S. Erasmo Chiesa per Treporti corse alle 6.05, 6.45(B), 7.15, 8.05, 8.45, 9.25, dalle 10.05 alle 16.05 ai minuti 05 e alle ore 16.45, 17.25, 18.05, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18;

Da S. Erasmo Chiesa per Capannone corse alle 5.10(C), 5.55(C), dalle 9.45 alle 15.45 ai minuti 45 e alle 18.45(C), 21.00(C), 22.00(C), 23.00(C), 00.00(C).

Da Treporti per S. Erasmo Capannone corse alle 4.50(C), 6.25(D), 7.08(E), 7.45(D), 8.25(D), dalle 9.25 alle 15.25 ai minuti 25 e alle 16.25(D), 17.05(D), 17.45(D), 18.25(C), 20.40(C), 21.40(C), 22.40(C), 23.40(C);

(A)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. (B)=corsa limitata a S. Erasmo Punta Vela. |(C)=prosegue per F.Te Nove. (D)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. | (E)=partenza da S. Erasmo Vela e limitata a S. Erasmo Chiesa;

Linea 22: (servizio regolare)

da Punta Sabbioni per Tre Archi corse alle ore 7.00 e 7.30 limitata a F.te Nove;

da Tre Archi per Punta Sabbioni corsa alle ore 13.18;

Servizio automobilistico, tranviario e People Mover

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità: dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29.

Il servizio del giorno 19 ottobre terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 20 ottobre per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 21 ottobre. Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite il 20 ottobre.

Servizio automobilistico Lido

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi automobilistici di Lido e Pellestrina come segue: dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29;

saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica:

da Lido S.M.E. per Pellestrina: 4.26(N) – 5.05(N) – 5.50 – 6.20 – 6.55 – 7.25 – 7.55 – 8.30 – 9.30 – 10.30 – 14.10 – 14.40 – 15.40 – 16.10 – 16.40 – 17.10 – 17.40 (limitata Faro Rocchetta in coincidenza con bus a SMM) – 18.40; 19.40

da Pellestrina per Lido S.M.E.: 00.15(N) – 5.20(N) – 6.05 – 6.40 – 7.10 – 7.45 – 8.15 – 8.40 (limitato S.M.Mare) – 9.20 – 10.20 – 11.20 – 14.55 (limitato S.M.Mare) – 15.30 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 (limitato S.M.Mare )– 18.30 – 19.30; 23.15 – 23.45 ( Da Faro Rocchetta per S.M.E.

Saranno sospese le seguenti corse:

il giorno 19: Linea A: Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 23.16; Lido S.M.E. – Ravà – Lido S.M.E. delle ore 23.43;

il giorno 21: Linea N: Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 00.11; Lido S.M.E. – Faro Rocchetta delle ore 00.46; Faro Rocchetta – Lido S.M.E. delle ore 01.10;

Il servizio people mover sarà garantito dalle ore 07:10 alle ore 09:50 e dalle ore 16:40 alle ore 19:20.

SERVIZIO MOM Venezia-Treviso

La linea extraurbana 8E Treviso – Mestre – Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di TPL MOM, sarà garantita nelle fasce orarie 6.00/8.59 e 16.30/19.29, per le corse effettuate da AVM/Actv mentre, per modalità e fasce di garanzia diverse da Actv, saranno garantite le corse effettuate da MOM sotto indicate:

ore 5.45 da Treviso per Venezia;

ore 7.00 da Venezia per Treviso;

ore 12.48 – 14.48 da Treviso per Mestre

ore 13.45 da Mestre per Treviso.

Rete vendita e biglietterie

Durante lo sciopero saranno aperti al pubblico i seguenti punti vendita Venezia Unica:

P.le Roma F/G (7.00-20.30), P.le Roma sportelli esterni / outdoor ticket points (06.00 – 21.20),

Ferrovia A/B (07.00 – 21.40),

Rialto C/D (07.00 – 20.50),

S. Zaccaria E/F (8.00-21.00),

S. Zaccaria C/D (07.00 – 20.00),

Lido S.M.E. (07.00 – 20.20),

Fondamente Nove (07.00 -20.00),

Punta Sabbioni (07.00-20.10),

Mestre Piazzale Cialdini (08.30 – 19.00),

Tronchetto ferry-boat (05.40-12.30/13.40-20.30),

Lido S. Nicolò ferry- boat (05.50–12.40/13.20-20.10),

Aeroporto / Airport IAT (8.30/19.00).

Autostrade

Anche sull’autostrada A4 venerdì il personale delle stazioni di pedaggio potrà partecipare allo sciopero. Il concessionario informa che lo sciopero per il comparto autostradale è programmato dalle ore 22,00 di giovedi 19 fino alle ore 22,00 di venerdi 20. Nell’occasione verranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la continuità delle seguenti prestazioni: centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d’urgenza.

Trasporto ferroviario

Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.



